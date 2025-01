Así supo Jorge Ortiz de Pinedo que tenía cáncer: el alarmante detalle en su ropa que hasta Chabelo notó

El actor y productor no podría haber arrancado el 2025 de la mejor manera, pues como te contamos en TVyNovelas, sus médicos le confirmaron que no necesitaría de un doble trasplante de pulmón , noticia que acabó por confirmar que ya superó el cáncer con algunas secuelas como el uso de un concentrador de oxígeno.

Ahora, con una salud mejorada y muchos proyectos en Televisa por delante, Jorge Ortiz de Pinedo se sinceró acerca del diagnóstico que lo cambió todo en él y cómo se dio cuenta de su enfermedad gracias a una camisa que no le quedó: ¡las señales del cuerpo son pequeñas pero muy importantes!

¿POR QUÉ UNA CAMISA FUE IMPORTANTE EN EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE JORGE ORTIZ DE PINEDO?

En una charla con Jessie Cervantes disponible en YouTube, Jorge Ortiz de Pinedo habló del cáncer de pulmón que le fue detectado en el 2010 cuando se encontraba en etapa 1 y todavía no hacía metástasis, detalle que jugó a su favor a lo largo de todos los años que duró su lucha.

“Mis amigos Chabelo y Polo Polo me preguntaron qué tenía y un médico me recomendó ir a un especialista”

A decir del creador de “Una familia de diez” , él se dio cuenta de que algo no andaba bien en su cuerpo gracias a su ropa: de un momento a otro, las camisas comenzaron a quedarle tan grandes que todos lo notaron a simple vista debido a que estaba perdiendo peso de una manera alarmante.

“Me visto, me pongo un traje, corbata y mi mujer me dice ‘esa camisa no es tuya, debe ser de uno de tus hijos’ y pensé que sí porque me sobraban dos dedos, agarro otra e igual. Me di cuenta de que estaba adelgazando sin motivo alguno”, explicó el comediante, quien admitió que hasta Polo Polo y Chabelo notaron algo raro en él.

“Mis amigos Chabelo y Polo Polo me preguntaron qué tenía y un médico me recomendó ir a un especialista (…) me llevaron al doctor, me hicieron pruebas y me encontraron un tumor de cinco centímetros en el pulmón cerca del corazón”, señaló el también productor.

Sobre la cirugía que le realizaron, Jorge Ortiz de Pinedo reconoció que fue algo “tremendo” ya que le abrieron el tórax y le quitaron una parte del pulmón: “Me hicieron una lobectomía, me quitaron la parte superior del pulmón izquierdo y estuve 15 días hospitalizado”, detalló.

¿QUÉ OTRAS ENFERMEDADES TIENE JORGE ORTIZ DE PINEDO?

Con una parte de su pulmón removido, Jorge Ortiz de Pinedo quedó con su sistema respiratorio muy delicado y con un alto riesgo de que una simple gripa se le complique.

Además de ello, el actor tiene otras tres enfermedades diagnosticadas: EPOC, diabetes y un problema en la sangre desarrollado a raíz de las quimioterapias que le aplicaron para tratar el cáncer.