Así se veía de niña Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez ha brillado en el doblaje y en la actuación, sobre todo, por haber roto estereotipos en la industria artística.

Hace unas semanas, te informamos que la querida actriz Michelle Rodríguez, de 39 años, fue despedida de la exitosa serie 40 y 20, junto a todo el elenco, luego de nueve exitosas temporadas al aire.

“Me enteré que el ‘Burro’ Van Rankin y todo el elenco de ‘40 y 20', incluyendo Michelle Rodríguez, dijeron que querían que les subieran el sueldo y que si no, no grababan. Se unió todo el elenco y les dijeron: ‘Ah, sí, ¿qué creen? Ya no hay ‘40 y 20′".

“Y los sacaron a todos de Televisa. No puedes exigir: ‘O nos pagan o no grabamos’”, indicó la periodista Shanik Berman en el programa de radio ‘Todo para la mujer’ con Maxine Woodside.

A su vez, Michelle Rodríguez habló en el programa Sale el Sol sobre el supuesto complot que organizó Jorge Burro Van Rankin en 40 y 20.

“Cada que renovamos un contrato hacemos las negociaciones pertinentes para cada cosa. Me parece importante también si hay alguien que su negociación no la tiene clara, que la hable para que sea un pago justo al trabajo que hacemos... No nos podemos poner de acuerdo para ir a comer, tú crees que vamos a hacer un complot”.

Durante la alfombra roja de Disney On Ice, Michelle Rodríguez reveló ante las cámaras que sigue bajando varios kilitos por salud.

“Todo lo que se pueda, lo único que hay que hacer es aprender a amarnos, aprender a cuidarnos, a echarnos un ojito, ponernos atención y dejar de permearnos tanto con todas las cosas feas que están alrededor de nosotros, amémonos como somos y cuidémonos”.

El antes y después de Michelle Rodríguez

¿Quién es Michelle Rodríguez?

Michelle Rodríguez Varela nació el 1 de diciembre de 1983.

Es originaria de la alcaldía Xochimilco, en la CDMX.

Estudió la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para después dar paso a sus estudios en actuación, pues siempre quiso ser actriz.

Su mamá se llama Hilda Varela Laurrabaquio y es doctora de profesión.

Michele no sólo baila, canta y hace reír a la gente, también cuenta con estudios de doblaje y locución.

En 2012, tuvo su primera participación en la pantalla en la telenovela Amores Verdaderos, donde interpretó al simpático personaje de Polita, al lado de Erika Buenfil, Eduardo Yáñez y Sebastián Rulli.

En 2016 adquirió fama con su papel de Toña en la serie de comedia 40 y 20.

También ha participado en producciones como Qué pobres tan ricos, Me caigo de risa, Mi corazón es tuyo, La rosa de Guadalupe, Comedy Central, Nosotros los guapos, LOL, ¿Quién es la máscara? y Tal para cual.

En febrero de 2023, la actriz dio mucho de qué hablar por aparecer en la portada de la revista de moda Marie Claire México en donde dejó en claro su lucha a favor por la inclusión y diversidad de los cuerpos, así como romper estereotipos y mandó un mensaje de amor propio a quienes la criticaron.

Recientemente participó en el doblaje de la película internacional como Transformers: El despertar de las bestias y cantó en el tema central del cortometraje animado Elefanta.