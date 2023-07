Michelle Rodríguez es despedida de exitoso programa de Televisa

Dan a conocer los motivos por los que Michelle Rodríguez ya no forma parte de este exitoso programa de televisión.

Vaya sorpresa la que nos hemos llevado al enterarnos que la querida actriz Michelle Rodríguez, de 39 años, fue despedida de esta producción de Televisa.

La periodista Shanik Berman fue quien reveló las fuertes razones por las que ejecutivos de la televisora de San Ángel tomaron la decisión de despedir a la actriz mexicana Michelle Rodríguez de esta serie de Televisa que llevaba nueve temporadas al aire.

“Me enteré que el ‘Burro’ Van Rankin y todo el elenco de ’40 y 20', incluyendo Michelle Rodríguez, dijeron que querían que les subieran el sueldo y que si no, no grababan. Se unió todo el elenco y les dijeron: ‘ah, sí, ¿qué creen? Ya no hay ‘40 y 20′".

“Y los sacaron a todos de Televisa. No puedes exigir: ‘o nos pagan o no grabamos’”, dijo la conductora en el programa de radio ‘Todo para la mujer’ con Maxine Woodside.