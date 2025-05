Nicolás Buenfil nos revela qué tanto contacto tiene con su papá y su abuelo, Ernesto Zedillo

Durante la premier de la película Mamá reinventada, protagonizada por su madre, Erika Buenfil, Nicolás no dejó de alabar el trabajo de la primera actriz mientras los fotógrafos les pedían que se abrazaran para tomar las mejores imágenes.

Ahí, en la alfombra roja, el joven de 20 años se detuvo para conversar con TVyNovelas sobre un tema que lo ha hecho tendencia en los últimos días: la promesa que se hizo de no recaer más en el vape (cigarrillo electrónico), pues esta adicción le estaba ocasionando graves problemas de salud.

“ME PREOCUPÉ POR EL CORAZÓN, EN ALGÚN PUNTO ME REVISARÉ”

“Ahorita lo estoy volviendo a dejar, pero la verdad es que si están leyendo esto y fuman vape, no lo hagan porque sí daña el corazón y estar dándole y dándole te va dañando las arterias, te complica la tensión arterial, te la acelera, te la disminuye y de verdad es una porquería”, nos dijo el chico sobre las razones que lo llevaron a cortar para siempre con esa dependencia.

La actriz reveló que la convivencia entre su hijo Nicolás y Ernesto Zedillo Jr se ha ido dando de a poco Instagram

Nicolás afirmó que aunque han pasado pocos días desde que dejó de fumar, ya experimenta cambios positivos en su organismo. “Cuando lo dejé hace dos años, sólo pasé un mes sin fumar, pero ya llevo muchísimo otra vez, la verdad es que ya me pasé y ahorita sí me siento más sano, un poco más productivo, entonces, si fuman, déjenlo, lo vuelvo a recalcar. Yo era de esos chicos que decía: ‘Ay, de algo me tengo que morir, sólo quiero disfrutar mi juventud’ y no, eso no está bien, de verdad vivan, y hacerse daño a sí mismos fumando una porquería llena de químicos que ni sabemos qué tiene realmente, no lo hagan, no hay que normalizarlo”.

Cansado de ver cómo empeoraba su condición física, el hijo de Erika Buenfil dejó claro que quiere vivir sano y disfrutar su juventud. “Yo no quería hacerme más daño, fumar te puede generar hongos allí adentro, te puede dejar sin respirar, ¿y por qué dejarlo hasta que te haga daño?, mejor dejarlo antes de que te lleve al hospital. En mi caso, la presión se me comenzó a subir, ya no me sentía bien físicamente, no podía hacer cosas cotidianas como subir las escaleras porque me cansaba y dije: ‘No, ya tengo que darle un alto porque estoy muy mal’. Lo dejé porque me preocupé por el corazón, en algún punto me revisaré, pero siento miedo de que tenga algo grave”.

El hijo de Erika Buenfil tiene actualmente 19 años. (Instagram @nico.buenfil)

El joven que se ha dado a conocer en diferentes plataformas digitales está cursando el segundo semestre de Mercadotecnia y descarta debutar en las telenovelas o series porque es algo que no le llama la atención. “Yo me quedo como influencer, la actuación y la política es mucha presión, me gustaría ser abogado porque creo que soy bueno defendiendo mis puntos, pero relajado, tengo 20 años”.

Soltero y sin compromisos, se está dando la oportunidad de conocer jóvenes de su edad, pero sin ningún tipo de presiones. “Hace poco sacaron una nota de que estaba saliendo con una chica y sí estaba saliendo con ella, pero pues andamos viendo qué onda, somos amigos y hasta ahí, nada serio hasta el momento”.

En cuanto a la relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., Nicolás expresó que no hay tanta cercanía como algunos pudieran pensar. “Cuando nos vemos, bien, pero no lo he visto. No me ha hablado recientemente, quién sabe por qué, a lo mejor está muy ocupado”.

“Nos hemos vuelto a ver desde aquel post, pero no es nada constante y la verdad estoy bien así, yo no tengo ningún problema con él ni él conmigo, lo quiero como es y ya. Me llevo muy bien con mi hermana, y a mi abuelo no lo he podido ver, me encantaría hablar con él, si se da, sería buenísimo. Me gustaría que me cuente todas las historias de vida, sería muy interesante”.