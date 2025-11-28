Suscríbete

Manolo Fábregas

Actor, productor y constructor de teatos mexicano

silviapinalmanolofabregas.jpg
Famosos
Así rescató Manolo Fábregas a la compañía de Silvia Pinal de la quiebra: “Pensaron que estaba loca”
Esta es la historia de una amistad que comenzó en 1952
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores