¿Una separación anunciada? Así fue cómo Mhoni Vidente anticipó la ruptura de Christian Nodal y Cazzu

Tras semanas de especulaciones, Christian Nodal y Cazzu hicieron oficial su decisión de dar por finalizada su relación sentimental. Esta noticia hizo recordar las predicciones hechas por Mhoni Vidente a inicios de abril, quien señaló que era sumamente probable que los artistas se separaran de forma definitiva.

Qué dijo Mhoni Vidente en su predicción sobre el truene de Christian Nodal y Cazzu

El anuncio de que Nodal y Cazzu ya no seguían en una relación sentimental causó gran sorpresa entre el público, especialmente porque en sus últimas apariciones, aún seguían mostrándose enamorados y felices con la familia que conformaron junto a la pequeña Inti, su primogénita.

No obstante, a otras personas no les generó tanto impacto, puesto que además de que ya habían algunas señales de que las cosas entre ellos no marchaban bien, también existían un par de predicciones que anunciaron este episodio de su vida sentimental.

Se trata de los presagios emitidos por Mhoni Vidente, quien aseguró que esta famosa pareja estaba cerca de finalizar. Durante una de sus sesiones hecha el 17 de abril, la pitonisa mencionó que había un romance del espectáculo, específicamente el de Nodal y Cazzu, destinado a terminar.

La pitonisa aseguró que una de las razones detrás de su separación era que Christian Nodal quería seguir disfrutando de su juventud Instagram

¿Por qué terminaron Christian Nodal y Cazzu? Esta es la verdad detrás, según la pitonisa

Adicionalmente, Mhoni ventiló algunas de las posibles razones que los llevarían a distanciarse de manera permanente. “Estas son las cartas de Nodal. Le sale la carta de ‘la torre’, que para él es que va a estar cortando con su novia actual, una niña de Argentina; Cazzu”, contó, añadiendo que al dejarse, el sonorense buscaría a alguien que se parezca a Belinda, su exnovia, ya que sabe que no tendrá otra oportunidad con ella.

Por último, expresó que otro motivo era la juventud del artista, quien no estaba listo para dejar de lado todas las experiencias que las personas de su edad viven. “La carta del loco para Christian no quiere decir que esté loco, sino al alcohol, mucha fiesta. Tiene 23 años, él realmente lo que quiere es seguir divirtiéndose”, aseveró Mhoni Vidente, quien aseguró que todo lo que decía, eran las interpretaciones de lo que se le mostraba.