Aseguran que William Levy y su hijo corrieron a Elizabeth Gutiérrez de su casa: los detalles

William Levy y Elizabeth Gutiérrez Chisme no Like divulgaran que el cubano y su hijo corrieron, en medio de insultos, a la actriz de su propia casa.

En las últimas semanas, el escándalo desatado por el truene de la pareja se reavivó luego de que William Levy reapareciera en el programa El gordo y la flac a para hablar sobre cómo este escándalo lo ha afectado tanto en su vida personal como en la profesional.

En sus declaraciones, William Levy dejó entrever que él no fue el único en cometer errores dentro de la relación y que parte de la responsabilidad de su ruptura la tuvo Elizabeth Gutiérrez , a quien acusó de haberlo difamado; sin embargo, en Chisme no Like ventilaron que los pleitos entre ellos están muy lejos de terminar.

¿POR QUÉ DICEN QUE WILLIAM LEVY CORRIÓ A ELIZABETH GUTIÉRREZ DE SU CASA?

En uno de los capítulos más recientes del programa Chisme no Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain presentaron una inquietante exclusiva: de acuerdo con la información proporcionada por uno de los reporteros, tanto William Levy como su hijo, Christopher, se habrían unido para correr a Elizabeth Gutiérrez de la mansión que la pareja compartía en Miami y que, por cierto, aún sigue a nombre de ambos.

“Ahí se ponen el niño y el padre a insultar a la madre (…) el niño se ha vuelto un misógino”

Todo ocurrió, de acuerdo con Chisme no Like, cuando Elizabeth Gutiérrez se ausentó de su casa por motivos laborales debido a que debió participar en varios eventos relacionados con su película más reciente lanzada a través de la plataforma Amazon Prime Video.

Esto, supuestamente, encendió la furia de Levy quien, en complicidad con su hijo, dejó varias bolsas con las pertenencias de Elizabeth en la calle y, no conforme con eso, cambió las cerraduras para que ella no pudiera entrar a la casa.

“Ahí se ponen el niño y el padre a insultar a la madre (…) el niño se ha vuelto un misógino, es un machista, es el hijo de William Levy y tiene los mismos pensamientos que el padre.

“Esta mujer se va a trabajar obligada y con miedo, vuelve sobre las dos, tres de la mañana, ¿y qué se encuentra Elizabeth Gutiérrez en la puerta de su casa? Unas maletas, unas bolsas, y no tiene para poder entrar: es decir, la puerta bloqueada”, detalló el corresponsal.

A decir del reportero de Chisme no Like, la situación de Elizabeth Gutiérrez está lejos de mejorar pues, además de su conflicto con William Levy , también debe lidiar con el carácter de Christopher y la angustia de no tener un lugar fijo para quedarse ya que, aseguró, se quedó a dormir con unas amigas.

Hasta ahora, ni Elizabeth Gutiérrez ni William Levy se han pronunciado sobre esta información que sorprendió a más de una persona, ¿qué pasará con la serie de escándalos que han envuelto a la pareja desde que anunció su separación?