William Levy a corazón abierto sobre su separación con Elizabeth Gutiérrez: ‘Me han difamado’

El segundo trimestre de 2024 fue una revolución mediática luego de que los rumores de separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron confirmados por la actriz y modelo en exclusiva para una prestigiosa revista de Estados Unidos.

Con la euforia del escándalo ya reducida y radicado en España, el actor y modelo cubano William Levy destapó su versión para ‘El Gordo y la Flaca’, hablando sobre su inesperada y muy comentada separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien tuvo dos hijos: Christopher y Kailey.

William Levy Getty Images

William Levy rompió el silencio sobre su divorcio

En charla con el paparazzi Jordi Martin de ‘El Gordo y la Flaca’, Levy habló por primera vez sobre el fin de su relación.

‘Una separación es de dos, no de una sola persona, y en esa separación hay dos niños, dos hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth; primero que ella están los niños. Aquí todo el mundo sufre’, comentó el actor.

William Levy, a seis meses de confirmarse su separación, declaró: ‘Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado (...) Ha sido un momento difícil, no solo para mí, sino para mis hijos’.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron luego de 20 años de relación. David Livingston/Getty Images

William Levy sobre sus años de relación con Elizabeth Gutiérrez

El actor dejó entrever que él no fue el único en cometer errores dentro de la relación. Remarcó que durante su tiempo juntos siempre ‘dio lo mejor de él’ y trabajó fuerte para que sus hijos recibieran la educación que ni él ni ella pudieron tener en su infancia. Fue sutil al sugerir que parte de la responsabilidad de la ruptura recaía en su expareja.

‘Le he dado lo mejor del mundo, pero no es solo ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no puede sentarse y solo recibir del hombre’, afirmó el actor cubano tras meses sin hablar de su separación de Elizabeth Gutiérrez.

William Levy se puso emotivo a través de sus stories de Instagram. Pablo Cuadra/WireImage

Pero no se detuvo allí. William Levy fue más allá y profundizó en lo que también le hacía falta, más allá de lo material: ‘El hombre también necesita recibir de una mujer (...) amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mí me faltan, y me han faltado todos estos años’, comentó el actor y modelo cubano.

Ahora William Levy se refugia en Dios, en sus hijos, y se concentra en su trabajo para superar este complicado momento de su vida.