Pepe Aguilar reveló que nunca estuvo de acuerdo con la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar por esta razón

Desde que se hizo oficial la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, mucho se especuló sobre cuál era la postura de Pepe Aguilar, ya que surgieron diversas versiones apuntando a la posibilidad de que el cantante no apoyara su amor. Estas ideas fueron perdiendo fuerza conforme pasaron las semanas y estuvieron a punto de disiparse con la emotiva carta que les escribió el día de su boda.

No obstante, este escenario podría no estar tan alejada de la realidad. Al menos así lo dejó ver el intérprete de regional mexicano recientemente, cuando confesó que jamás respaldó sus intenciones de llegar al altar, hasta que ya no tuvo otra salida.

¿Por qué Pepe Aguilar no quería que Ángela se casara con Christian Nodal?

Durante su reciente visita a Colombia, Pepe Aguilar platicó con los micrófonos de un famoso programa de radio llamado “Impresentables”, donde por primera vez, se atrevió a decir que a él no le agradó la idea de que Ángela y Christian se convirtieran en esposos tan rápido, apenas dos meses después de que confirmaron su romance.

“Yo nunca pensé tener una hija casada a los 21 años, está muy chiquita”, confesó el intérprete de “Por mujeres como tú".

No obstante, parece que este tema ya no le molesta tanto, sobre todo porque confía plenamente en su yerno y las intenciones que tiene con su amada hija, de modo que aunque no era lo que él quería para ella, es feliz viéndola construir su propio futuro.

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya son oficialmente marido y mujer Instagram

Pepe Aguilar prefiere a otro famoso cantante antes que a Christian Nodal, su yerno

Otra declaración que remarcó la poca simpatía que Pepe podría sentir por el esposo de su hija menor, fue el comentario que hizo respecto a que pese a la gran trayectoria de Christian Nodal, en realidad no es tan fanático de su música. Esto ya que considera, hay mejores exponentes del género que representan, como Carin León.

Si bien esto pudo ser una revelación inocente, es necesario recordar que durante años se ha especulado sobre una supuesta rivalidad entre los artistas, quienes a pesar de las peticiones de sus fanáticos, están firmes en su idea de no colaborar en un próximo sencillo.