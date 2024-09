Luis Potro Caballero reveló por qué no estuvo en el reencuentro del cuarto Tierra en La Casa de los Famosos México

En la víspera de la gran final de La Casa de los Famosos México, misma que se llevará a cabo la noche de este 29 de septiembre, los finalistas del programa vivieron un momento muy especial que los tomó por sorpresa. Esto luego de que sus antiguos oponentes, todos ellos del team Tiera, regresaron al foro para convivir con ellos una vez más.

No obstante, los habitantes se percataron de que faltaban algunos de sus integrantes, entre ellos Luis Potro Caballero, quien fue el tercer eliminado al no convencer al público con su juego. Esta ausencia, por supuesto, despertó varias dudas, mismas que él mismo quiso disipar hablando personalmente de las razones que lo llevaron a preferir ausentarse de esta reunión.

¿Por qué Potro no regresó a La Casa de los Famosos México? Las fuertes razones que lo impidieron

Durante el último viernes que Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares pasaron en el que se convirtió en su hogar durante 10 semanas, recibieron una visita que no esperaban en lo absoluto. Se trató de la llegada insólita de sus excompañeros, de Shanik Berman a Agustín Fernández, quienes les desearon la mejor de las suertes en la recta final.

Una vez que se despidieron, los finalistas hablaron entre ellos acerca de la ausencia de Luis Potro Caballero, personaje que resultó expulsado en la tercera semana, justo cuando todos quedaron nominados por supuestamente hacer complot.

Con el fin de evitar especulaciones, el exparticipante de Acapulco Shore publicó un mensaje en redes, explicando punto por punto por qué no pudo estar presente en este pequeño convivio en el que algunos habitantes pudieron limar asperezas.

Potro explicó por qué no fue a la reunión del cuarto tierra en La Casa de los Famosos México Instagram

“Desde el día martes empecé a tener fiebre, tos complicaciones para respirar. Al hacerme pruebas de COVID-19 e influenza fui a hacerme una valoración médica y me dijeron que tenía bronquitis. Me recomendaron reposo absoluto en mi domicilio y es por eso que no me vieron en LCDLFM”, explicó.

Finalmente, aseveró que sí estaría presente en la gran final, para así demostrar también que no se trató de un desaire a ninguno de sus compañeros, sino que fueron temas de mayor gravedad.