Arturo Carmona rompió el silencio tras los señalamientos de supuesta homofobia: ‘Me ponen nervioso’

Luego de su polémica confrontación contra Alicia Villarreal tras las insinuaciones de que es un hombre violento, Arturo Carmona se vio involucrado en una nueva controversia. En esta ocasión, se le cuestionó por presunta homofobia, un tema del que ya se pronunció para dejar muy en claro su postura en cuanto a la diversidad sexual.

¿Por qué acusaron a Arturo Carmona de ser homofóbico? Así reaccionó a esta polémica

Mediante una reciente conversación para las cámaras de “Venga la Alegría”, Arturo Carmona habló sobre los señalamientos de que supuestamente se negó a formar parte de un proyecto por homofobia. Esto luego de que trascendiera una versión apuntando a la posibilidad de que declinara una oferta para estar en la Marcha LGBT de la Ciudad de México, aparentemente porque no va con sus creencias.

Al respecto, el actor aseguró que si no aceptó esta propuesta, como sí lo hizo Alfredo Adame, fue simplemente porque tenía otros compromisos previamente pactados. Asimismo, señaló que si bien él creció con otro tipo de pensamiento, es consciente de que todas las personas merecen respeto, y personalmente nunca ha cometido agresiones, ni las ha recibido tampoco.

"¿Yo homofóbico? No, no lo soy. Sí, sí me invitaron, pero no tuve la oportunidad de compartir con ellos porque tenía trabajo precisamente. Yo respeto, respeto todo. Tal vez sí, mi filosofía es totalmente otra, pero yo creo que todo está en el respeto. Al final, no me han faltado al respeto, yo no les he faltado al respeto tampoco. Y cada quien, son respetables las preferencias de cada persona”, explicó el regiomontano.

Arturo Carmona aseguró que sí le han coqueteado hombres y admitió que esto lo pone nervioso

Tras aseverar que todas las acusaciones en su contra son falsas y luego de decir no se considera una persona homofóbica, Arturo Carmona terminó por confesar que sí ha sido cortejado por otros hombres. Sin embargo, incluso en estas situaciones no se lo toma a mal ni mucho menos, aunque admitió que el saber que le resulta atractivo a la comunidad masculina sí es algo que le produce cierto nerviosismo, debido a que no es algo a lo que esté acostumbrado.

“Me ponen nervioso los halagos de un hombre a mi persona, o de alguien que tiene una preferencia diferente a la mía. Pero no me incomoda, porque no es una falta de respeto para mí”, concluyó el artista de “Monteverde”, que actualmente mantiene una relación sentimental con María Emilia Bragado, una joven bailarina a la que conoció mientras ambos estaban en la obra “Perfume de Gardenia”.