Arturo Carmona: Enorme árbol cae sobre su auto; este es su estado de salud

Un terrible accidente se suscitó en la Ciudad de México dejando como saldo la pérdida total del automóvil de Arturo Carmona. El actor se encontraba disfrutando de una velada tranquila cuando ocurrió el accidente.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes en donde Carmona lucía relajado antes de los hechos en los que se vio afectado por el propio evento de la naturaleza.

Carmona no quiso dar más detalles respecto a los hechos, solamente se limitó a hacer bromas.

“Cosas que pasan... bueno aquí están, qué procede. Ay, mi carrito... ya lo cubrirá el seguro, son cosas materiales. Estamos bien que es lo importante, no estábamos dentro del coche, ni por subirnos al coche y bueno ya nos tocó, ahí estamos, ni hablar”, expresó.

Lo cierto es que el enorme árbol fue directo al automóvil de Arturo, quien se encontraba cenando en un restaurante de comida argentina llamado ‘Cambalache’ y que está ubicado en el sur de la Ciudad de México.

Y añadió que “estuvimos a punto de subir al coche, estábamos a punto de salir del restaurante y por algo hicimos tiempo”.

El terrible incidente generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia, quienes se aseguraron de que no hubiera lesionados, pues como mencionó el exesposo de Alicia Villarreal, salió ileso porque estaba al interior del restaurante tomando sus alimentos.

Aunque a simple vista parece que el coche no sufrió grandes daños, quedó totalmente bajo el árbol; Carmona explicó qué aunque no sabe qué pasará con su vehículo tanto su seguro como el de la plaza donde se localiza el restaurante se hicieron responsables del incidente donde su novia María Emilia, con quien estaba cenando, terminó muy asustada.

¿Qué hizo Arturo Carmona?

Varios usuarios en redes sociales mencionaron que la pérdida de su carro es producto del ‘karma’ por el apoyo que le brindó a Cruz Martínez en el pleito legal en contra de Alicia Villarreal, quien denunció al productor por violencia doméstica.

Cabe recordar que el también exfutbolista salió a relucir en el conflicto de su exesposa, pues resurgió una carta que la cantante envió hacía más de veinte años a la periodista Blanca Martínez ‘La Chicuela’.

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ relató en aquel momento ser víctima de violencia física durante su matrimonio con Carmona, mencionando episodios como cachetadas, empujones, estrujones y hasta ser azotada contra la pared, incluso en el embarazo.

Recientemente, Alicia confirmó la veracidad de estos hechos y afirmó que ya los perdonó, señalando que las personas pueden cambiar.

Por su parte, Carmona negó las acusaciones, asegurando que nunca fue violento y que, si existió algún incidente, fue en defensa propia. Además, cuestionó la ausencia de una denuncia formal en su contra.

Del lado de Cruz Martínez

Arturo Carmona también está envuelto en la polémica por su estrecha relación profesional con Martínez. Por su parte, Alicia Villarreal ha mostrado disgusto públicamente a Carmona por mantener una sociedad de negocios con él.

El actor defiende su relación profesional con Cruz y reitera que los negocios que mantienen no son recientes y que no romperá sus lazos laborales.

Carmona ha expresado su respeto hacia Alicia Villarreal, a quien considera una gran mujer y la madre de su hija, pero también ha dejado claro que la relación que tiene con Martínez es estrictamente de trabajo.

En un encuentro con la prensa, Carmona dijo: “No entiendo el enojo de Alicia... lo que yo hago con su marido, aún, es una sociedad. Trabajar, ver por nosotros, ver por la familia. Es algo que disfrutamos desde hace mucho tiempo, no desde ahora”.

También enfatizó que su trabajo con el productor es una fuente de ingresos para sus hijos y que no tomará una decisión a la ligera. “De ahí comen nuestros hijos y ya nos han cancelado varios proyectos”, declaró.

