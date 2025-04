Aracely Arámbula reveló el radical pedido que sus hijos le hicieron: ¿seguirán los pasos de Luis Miguel?

Aracely Arámbula cedió un momento para hablar con los periodistas que la esperaron en el aeropuerto tras su llegada a la CDMX. La actriz, muy sonriente, respondió pocas preguntas, pero fueron suficientes para dejar sentado el expreso pedido que le hicieron sus hijos Miguel y Daniel, fruto de su relación con Luis Miguel. La actriz dijo que Miguel y Daniel le pidieron que no hablara de ellos.

La actriz fue consultada sobre el talento de sus hijos y si Miguel y Daniel se iban a dedicar a catar como su papá, Luis Miguel. '¡Ay, mi amor!, yo ya les dije que no hay nada de eso, se adelantó la emoción de alguien que les tiene cariño, pero no, ellos están en la escuela y tienen sus cosas’.

El abogado de Aracely Arámbula aseguró que las recientes acciones de Luis Miguel sólo confirman que sí fue un deudor alimentario. Leon Bennett/WireImage

Aracely Arámbula se mostró incómoda con insistencia de la prensa sobre sus hijos

Tras la insistencia de la prensa sobre lo que insinuó el papá de ‘Checo’ Pérez, que Miguel y Daniel tienen el mismo talento para cantar que Luis Miguel, Aracely afirmó que no hablará de sus hijos por pedido directo de ellos. "(sus dos hijos con Luis Miguel) Ellos me dicen, ‘no queremos que estés hablando nada de nosotros’, ¡Perfecto! Así que no me pregunten”, dijo Aracely Arámbula.

Luego remarcó: ‘No anden creyendo cosas que no son y el día que suceda algo, yo los presentaré, pero dentro de mucho tiempo, ahorita no’, cerró la actriz sus declaraciones. En ese momento Aracely Arámbula ya se había alejado de los medios y estaba buscando a sus asistentes para abandonar el lugar lo más pronto posible.

¿Qué dijo el papá de ‘Checo’ Pérez sobre los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

EL año pasado, Antonio Pérez Garibay, padre de ‘Checo’ Pérez, sorprendió al declarar que los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula “tienen un gran talento para cantar” y que no dudaría que siguieran los pasos de su famoso padre en la música.

Actualmente, Aracely Arámbula fue muy clara y prioriza la privacidad de sus hijos respetando también la opinión de Antonio Pérez Garibay; sin embargo, no descartó que Miguel y Daniel no fueran a elegir el camino de la música y en su defecto, que no tuvieran el talento del Sol de México.