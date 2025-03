Aracely Arámbula respondió a los rumores de que su hijo mayor será cantante como Luis Miguel: ¿qué dijo?

Desde hace semanas, han circulado rumores sobre la posibilidad de que Miguel, el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, siga los pasos de su famoso padre en la música. Sin embargo, la actriz ha salido al paso de estas especulaciones y dejó en claro que, por ahora, no hay planes para que sus hijos incursionen en el mundo artístico.

En una reciente entrevista para Ventaneando, Aracely Arámbula habló sobre la posibilidad de que su hijo mayor esté preparando su debut como cantante . Con contundencia, la también cantante desmintió la información y aseguró que sus hijos, Miguel y Daniel, están completamente enfocados en sus estudios.

Aracely Arámbula ha mantenido fuera del ojo público a sus hijos con Luis Miguel

“No, los chicos están en la escuela, les gusta ver lo mío, pero nada más. Lo admiran, lo ven, pero ellos hasta me dicen: ‘No, no, no, que a nosotros no nos entrevisten, que no nos metan en esto’”, expresó la actriz, dejando claro que sus hijos prefieren mantenerse alejados de los reflectores.

No obstante, Arámbula reconoció que si en algún momento decidieran incursionar en el medio artístico, contarían con todo su apoyo. “Yo creo que fue algo que se dijo simpático, pero no. Les agradezco su interés y cariño, pero por el momento no hay nada de eso. Nosotros seguimos en Perfume de Gardenia y el día que ellos decidan hacer algo, por supuesto, los voy a apoyar, pero no hay nada de eso ahorita”, afirmó.

¿Cuántos años tienen los hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula?

Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, cumplió 18 años en el 2025. Daniel, el otro hijo de la pareja, tiene 15 años. Aracely Arámbula ha optado por mantener a sus hijos alejados de la controversia y el ojo público. Aunque en algunas ocasiones ha hablado de ellos, la actriz ha sido enfática en su deseo de que crezcan sin la presión mediática.