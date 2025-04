El antes y después de Angélica Vale en TVyNovelas: De nuestro 1er aniversario a la portada 45 años después

Al ser hija de grandes figuras como Angélica María y Raúl Vale, la vida de Angélica Vale ha estado bajo los reflectores desde que era bebé.

Este abril de 2025 aparece en nuestra portada como la reina de la pantalla, pues además de aparecer durante la semana por la retransmisión de “La fea más bella”, que protagonizó, también la vemos los domingos como conductora de “Juego de voces”.

En entrevista exclusiva, nos contó por qué esta en su mejor momento, a la vez de reconocer que el cariño del público ha sido fundamental en su vida.

La disciplina también ha sido una enseñanza familiar que ella aplica en cada aspecto de su vida. “Mi papá dio show el día que su papá murió, y eso me tocó a mí también. Yo sé que mi papá me hubiera venido a jalar las patas si yo hubiera cancelado el show, o donde esté, me hubiera esperado para meterme una regañada porque él también lo tuvo que hacer, y eso me enseñó. Entonces, insisto, ese cariño de la gente da una fuerza y un impulso a decir: ‘Sí puedo’”.

Angélica Vale en Juego de Voces TelevisaUnivision

TVyNovelas la ha captado desde que era una niña

En nuestro primer aniversario, a finales de 1980, Angélica Vale fue la elegida para soplar la vela y partir el pastel. La acompañaban decenas de famosos y leyendas de la actuación, como Edith González, Carmen Montejo, sus papás Angélica María y Raúl Vale, Norma Herrera, Héctor Bonilla, y muchas más estrellas que hoy recordamos y admiramos con mucho cariño.

En aquella época, TVyNovelas se refería a la niña como Angeliquita, quien robaba cámara por su indiscutible carisma.

Angélica Vale en nuestro primer aniversario Archivo TVyNovelas

Cabe recordar que Angélica Vale debutó a los 2 años y medio en la obra “Papacito piernas largas”, en la que su mamá era la protagonista.

A sus 4 años, Angélica Vale protagonizó “Zoila sonrisas”, adaptación de la obra Curly Mac Dimple. “Yo nací artista”, nos decía a su corta edad, quizá sin entender la dimensión de esa afirmación, que con el paso de los años se ha podido confirmar.

Angélica Vale en TVyNovelas Archivo TVyN