Famosos

¿Dónde está Sergio Basteri? Reviven misterioso paradero del hermano de Luis Miguel

La madre de la última pareja de Luisito Rey aportó datos desconocidos de su vida actual.

October 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
El hermano menor de ‘El Sol’ vive en Europa y tendría una hija.

“Es padre de una niña y trabaja en una tienda de ropa”.

La historia de Luis Miguel y su familia ha estado rodeada de misterios, entre las dudas que aún persiste sobre la desaparición de su madre, Marcela Basteri, así como de su hermano menor, Sergio Gallego Basteri, quien decidió tener una vida lejos de los reflectores.

Tras varias décadas sin saber sobre su paradero, Sergio, de 41 años, fue captado recientemente.

¿Qué pasó con Sergio?

Tras la desaparición de su mamá, el 19 de agosto de 1986, y luego de la muerte de Luisito Rey, en 1992, el chico quedó al cuidado de su abuela Matilde, sin embargo, no pasó mucho tiempo y la abuela también perdió la vida.

Luis Miguel fue quien se encargó de su custodia, pero debido a sus compromisos de trabajo y a su juventud, decidieron que un amigo cercano de la familia, Octavio Foncerrada, mejor conocido como ‘El Doctor’, tuviera la tutela y estuviera al pendiente de su crianza.

Tras la decisión, ‘El Doctor’ lo llevó a vivir a Boston por casi 10 años, aunque todas las vacaciones regresaba a México para pasar tiempo con sus hermano Luis Miguel y Alejandro.

No obstante, la relación con ‘El Sol’ poco a poco se desgastó hasta que finalmente el cantante le retiró todo su apoyo económico, por lo que no pudo continuar con sus estudios y por ello regresó a México para terminar su formación.

¿Dónde está y a qué se dedica Sergio?

Los encargados de difundir el paradero de Basteri fueron los fotógrafos del canal de YouTube ‘Kadri Paparazzi’, quienes lo ubicaron viviendo con normalidad en Europa. Además, consiguieron imágenes de sus redes sociales privadas.

“Lo que llama la atención es que está arropado por toda la familia del ‘Doc’, éste que es muy polémico, pues toda la familia está incluido Sergio Guillermo Basteri, es de su círculo más cercano. Antes que su hermano mayor, que quien sea, Sergio prefiere acudir con ‘el Doc’ y su familia”, señalaron los presentadores.

Además, dieron a conocer que actualmente vive de forma discreta, pero no tan privada como antes en España.

“Él está viviendo en un lugar llamado Carabanchel, uno de los 21 distritos que conforman la ciudad de Madrid, España, y vive con ‘el Doc’, el que ha cuidado toda la vida y se le ha dado dinero exclusivamente para cuidar de Sergio Gallego Basteri”, indicaron.

Sergio ya es padre

Maricarmen Gallego, madre de Yolanda Mingo, pareja sentimental de Luisito Rey hasta su muerte, es quien ha brindado detalles sobre la vida del menor de la familia.

Sergio Basteri se encuentra en Madrid viviendo una vida apacible y sin contacto con los medios de comunicación, dijo en el programa ‘Ventaneando’.

Además afirmó que canta mucho mejor que Luis Miguel. “Mi hija tenía un trajecito monísimo en morado, y resulta que Marcela lo tenía en verde, porque claro es de la misma tienda y resulta que (Sergio) siempre decía ‘mira la mamá de ‘Micky’ que está en el cielo’, por Marcela, jamás dijo ‘mi madre’… Mi hija le crió como si fuese su madre”, narró Maricarmen.

La mujer también aportó un dato desconocido hasta el momento, que Sergio es padre de una niña y trabaja en una tienda de ropa. No tiene una vida de lujos, riquezas y exposición pero se dedica a atender las necesidades de su familia.

Yolanda Mingo, quien falleció de cáncer, se dedicó a cuidar a Sergio desde pequeño ya que su madre habría desaparecido. Tiempo después fueron sus abuelos paternos quienes se hicieron responsable de él hasta su fallecimiento, finalizó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
