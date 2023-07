Apio Quijano hace desplante a Juan José Origel y él responde: ‘Ay, no seas pedero’

Cuando se confirmaron a los participantes de ‘La casa de los famosos México’, Juan José Origel dijo que no conocía a todos pero a Apio Quijano sí. Sin embargo, el cantante se tomó a pecho los comentarios del presentador en el programa ‘Con permiso’, que conduce con Martha Figueroa.

Al inicio del reality, Apio se quejó de Pepillo: “Nos ninguneó y a mí me ardió porque dije ‘güey, tengo tu teléfono’. Y él dijo '¿Ese quién es?’... A todos nos peluseó".

Apio Quijano revela que se molestó con Pepillo Origel porque aseguró que los habitantes eran puros desconocidos.#LaCasaDeLosFamosoMx #LCDLFMX pic.twitter.com/3uxR99smlx — el tinieblo (@TheJavierHdz) June 9, 2023

Origel respondió en su programa: “Imagínate, que a todos los ‘pedorreé’... yo lo único que dije es que había muchos que no conocía, lo que sí era verdad...”

“Al Apio lo conozco desde chavito también, a su hermana, pues oye ¿Cuántos años tendrá?... Tendría menos de 20, cuando Kabah, lo conozco, pero bueno, total, miren, mejor no digo nada... mejor espérense, donde sigan ahora sí les voy a dar, van a ver”, insistió Pepillo Origel.

Y tras su eliminación de de La casa de los famosos, Apio Quijano simplemente se negó a asistir al programa ‘Con permiso’, que se transmite en Unicable.

“Me afectó cuando dieron la lista de quiénes íbamos a ser los participantes, y Pepe me peluseó, y si ni sabe quién soy, ¿para qué voy a su programa?”, dijo Apio a Televisa Espectáculos.

Así que este viernes 28 de julio, cumplió su palabra y no asistió al show. Así que Pepillo Origel le respondió: Y no sabes lo bien que me cae él y su hermana, este chavo debería haber venido. Yo no dije que no conocía a nadie. Dije que a la mayoría no la conocía, pero ¿qué tiene? Tampoco conocía a Ferka y vino muy amable”.

Juan José Reiteró: “Sí lo conozco y me cae muy bien el desgraciado. Si algún día me lo encuentro le voy a decir ‘ay, no seas pedero’, y ya”.

Martha Figueroa entró: “Lo que Pepillo quiso decir es ‘qué ganas de querer complicarse la vida’, se arreglaba en un minuto y ahora lo van a traer cargando para cuando se encuentren”.