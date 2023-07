Ingrid Coronado reacciona ante los maltratos que tuvo Anna Ferro con sus hijos

Revelan que Anna Ferro trataba mal no sólo a Fernando del Solar, sino también a los hijos de Ingrid Coronado.

A poco más de un año de la triste partida de Fernando del Solar, salen a luz polémicas que apuntan directamente a Anna Ferro, viuda del querido conductor.

Después de darse a conocer que Anna Ferro habría tratado mal a los hijos de Ingrid Coronado cuando Fernando Solar no estaba, la expresentadora de TV Azteca reacciona y le manda un contundente mensaje a la maestra de yoga y pilates.

Doña Ángeles Álvarez reveló ante las cámaras que Anna Ferro, de 44 años de edad, se portaba bien con los hijos de Fer del Solar cuando estaba él, pero cuando el conductor de origen argentino no estaba en casa, Anna se portaba mal con ellos.

“Recién que llegue pues lo trataba bien. Ya después como que ella decía: ‘Tengo que soportarlo’. En dos ocasiones lo hizo frente a mí, después ya no porque vio que yo platicaba con don Fer”, comentó la señora ángeles, quien trabajó durante un año como empleada doméstica del querido conductor.

“Cuando estaba don Fer (trataba a los hijos de Ingrid Coronado) pues con amor. Si don Fer no estaba, les prohibía subir a su cuarto y ver el fútbol”.

Incluso, hubo amigos de Fernando del Solar, como Aarón Olvera, exmánager de Fer del Solar, que señalaron también ante las cámaras a Anna Ferro de que abandonó al conductor el día que murió a los 49 años de edad.

“Sí sucedieron cosas... la última vez que lo vimos nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que no lo abandonáramos, que estuviéramos hasta el final con él (...) Anna Ferro no tuvo actividad proactiva con Fernando del Solar, el tiempo que estuvimos ahí, todo nos hicimos cargo nosotros, no la vimos ahí".

Ingrid Coronado reaccionó ante las fuertes revelaciones de la señora Ángeles Álvarez sobre los maltratos que recibieron sus hijos de parte de Anna Ferro.

“No estaba enterada, a lo largo de este años mis hijos me han estado contando algunas cosas sumamente desagradables, no sé si agradezco que no me lo hayan contado antes porque hubiera tenido que tomar cartas sobre el asunto y las cosas se hubieran puesto todavía peor”.

La conductora también comentó que no quiso hacer público que Anna Ferro no la dejó entrar junto con sus hijos al funeral para despedirse de Fer del Solar para evitar un gran escándalo.

Finalmente, la locutora de MVS sólo quiere que Anna Ferro le regrese el departamento que le pertenece y que está en Cuernavaca, y dejó en claro que cuando se separó de Fer del Solar, el conductor no estaba enfermo.

“Lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento, no está en el testamento, está a mi nombre, me parece terrible que me lleve a lo legal cuando yo he hecho las cosas bien y me he comportado bien con ella”.

“Sí él hubiera necesitado mi ayuda, jamás hubiera dejado desamparado al papá de mis hijos. A la fecha me siguen atacando porque en teoría abandone a una persona que estaba enferma, yo no lo abandoné, cuando nos separamos él no estaba enfermo, él ya estaba bien”.