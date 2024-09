Ángela Aguilar tomó una difícil decisión sobre Christian Nodal, ¡se hartó de los memes!

¡Adiós a los memes de “amor”! Ángela Aguilar

Hace unas horas, los organizadores de los Latin Grammy 2024 dieron a conocer su lista de nominados y Ángela Aguilar logró colarse en dos categorías: Álbum del año y Mejor canción regional mexicana; para celebrar, la cantante organizó un video en vivo con sus seguidores que llamó la atención por una curiosa frase que dijo.

Como era de esperarse, Ángela no estuvo sola en la grabación: la acompañó su esposo, Christian Nodal, lo que hizo que los comentarios graciosos en tiempo real no tardaran en aparecer; debido a esto, la joven fue determinante al asegurar que ya no le dirá “amor” al sonorense... al menos en público, ¡los chistes realmente le ardieron!

¿POR QUÉ ÁNGELA AGUILAR YA NO LE DIRÁ “AMOR” A CHRISTIAN NODAL?

Durante el live que Ángela grabó directamente desde su avión privado, la cantante se mostró muy feliz por sus dos nominaciones en los Latin Grammy 2024, aunque también reconoció que ya está algo cansada de los chistes sobre su curiosa forma de decirle “amor” a Christian Nodal.

“Ay, ya no puedo decir ‘amor’ porque me hacen memes”

“Angelitos, estoy súper contenta con la nominación a los Latin Grammys”, expresó la cantante, quien interrumpió su mensaje para decirle un sorprendido "¡amor!” a Christian Nodal como en el video viral grabado hace unos meses que hizo reír a más de una persona; lamentablemente, continuó la joven, al parecer fue la última vez.

“Ay, ya no puedo decir ‘amor’ porque me hacen memes”, expresó Ángela Aguilar, quien le puso así punto final a un chiste que inició con un simple mensaje de agradecimiento que la pareja grabó desde su boda con motivo de los Premios Juventud 2024 y que no tardó en popularizarse hasta en otros países.

¿Ángela Aguilar dejará el “amor” para cuando esté a solas con Christian Nodal? Para muchos internautas, la famosa tomó esta decisión demasiado tarde ya que los memes sobre este gesto siguen muy vigentes y es muy difícil que pasen de moda, al menos inmediatamente, ¡menos cuando comparan su voz con rechinidos de puertas, becerros y hasta gatos!