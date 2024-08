Ángela Aguilar intrigó a todos con un mensaje tras cumplir un mes de casada con Christian Nodal: ‘No me dejes’

Como te contamos en TVyNovelas, Christian Nodal mantuvo muy ocupados a los internautas con los rumores de su supuesto reencuentro con Cazzu e Inti, su hija en común, en Argentina, y aunque nunca llegó a confirmarse nada de forma oficial, el cantante publicó en sus historias unas imágenes aéreas que resultaron contundentes para todo el mundo.

Se desconoce si Christian Nodal pasó unos momentos con su hija Inti: lo que sí es un hecho es que también viajó a Puerto Rico, en donde se presentó con éxito como parte de su más reciente gira musical y, además, ya cumplió... ¡un mes de casado! con Ángela Aguilar, quien no dejó pasar la oportunidad de reavivar la polémica con unos mensajes extraños que, a decir de mucha gente, tuvieron dedicatoria especial, ¿será?

TE RECOMENDAMOS

LAS FOTOS DE ÁNGELA AGUILAR QUE CAUSARON REVUELO: “ABRÁZAME FUERTE”

Este 24 de agosto, Ángela Aguilar cumplió un mes de casada con Christian Nodal y, además de publicar una imagen a blanco y negro acompañada del mensaje “un mes, vida mía” en sus stories para celebrarlo, la hija de Pepe Aguilar intrigó a todo el mundo con dos publicaciones muy particulares.

Ángela Aguilar presumió con una foto que ya cumplió un mes de casada con Christian Nodal. INSTAGRAM

En una de ellas, se ve a Ángela con un elegante vestido azul de pedrería, y si bien los internautas reconocieron que la cantante se ve muy bien con ese look, la foto fue acompañada por un mensaje que para muchas personas sonó como un llamado desesperado para Christian: “Abrázame, abrázame fuerte. No me dejes por favor...”

En su último post, Aguilar subió una nueva foto en donde aparece con Christian Nodal : aunque la pareja no dejó ver su rostro, sí se aprecia el look en color azul de ambos y, de nueva cuenta, se lee otro mensaje extraño: “Corazón pardo por arriesgar y fallar, sigue soñando que algo bueno llegará".