Ángela Aguilar estalló ante las críticas por su relación con Christian Nodal y lanzó una fuerte advertencia

Los problemas no se detienen para Ángela Aguilar, quien a pesar de que ha vivido un año sumamente caótico, sigue acumulando polémicas. Sin embargo, todo apunta a que la joven cantante ya está más que decidida a cambiar esta situación y en el afán de limpiar su imagen, ya tomó una drástica decisión que involucra a la ley.

Al menos así lo hizo saber en una serie de recientes declaraciones, donde dejó claro que las constantes críticas que recibe ya le están pareciendo excesivas. De modo que estaría analizando la posibilidad de actuar de forma contundente hacia quienes se empeñen en dañar su reputación.

Ángela Aguilar lanzó una fuerte amenaza para sus detractores

Durante las últimas horas, en redes sociales se viralizaron una serie de declaraciones emitidas por Ángela Aguilar, quien cansada de todo el ‘hate’ que existe en torno a su relación con Christian Nodal y después del penoso incidente que vivió en los Kids Choice Awards, ya sabe qué es lo que tiene que hacer para frenar estos ataques.

“A mí me faltaron al respeto, y por ende, voy a actuar ahora sí que con todo el peso de la ley y pues mi tía es mi abogada, entonces imagínate. O sean, entonces pues nada, yo creo que tengo una gran responsabilidad, una plataforma bastante grande. Hay mucha gente que me apoya, que me quiere y yo creo que vivo en privilegio. Tengo la fortuna de tener una familia que me adora, que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan”, apuntó la intérprete de “Mis amigas las flores”.

Tunden a Ángela Aguilar por sus intenciones de demandar al público

Como era de esperarse, estas declaraciones rápidamente hicieron eco entre el público e inició un arduo debate al respecto. Por una parte, hubo quienes señalaron que, efectivamente, las críticas contra la hija de Pepe Aguilar están volviéndose exageradas, mientras que otros internautas apuntaron a que todo es consecuencia de sus actos, en especial por la “soberbia” con la que se ha manejado desde que salieron a la luz los escandalosos detalles del triángulo amoroso que protagonizó con Christian Nodal y Cazzu.

Ángela Aguilar fue criticada por amenazar al público que la critica

"¿O sea que nos va a demandar a todos?, ¿Va a irse en contra de todo internet?, ¿Nos irá citando o nos va a demandar a todos al mismo tiempo?”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.