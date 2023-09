Andrea Legarreta defiende a Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, tras presentar a su nueva pareja

Andrea Legarreta sale en defensa de Ana Araujo, luego de que la ex esposa de Pablo Lyle dio a conocer que está rehaciendo su vida amorosa

Andrea Legarreta defendió a Ana Araujo, ex esposa de Pablo Lyle, luego de que la joven empresaria posó muy bien acompañada de su nuevo amor, el fotógrafo Marco Lavin, para su cuenta oficial de Instagram.

La conductora de ‘Hoy’, sacó las uñas por las mujeres que rehacen sus vidas tras una separación, y es que, Ana y Pablo se habrían divorciado en medio del proceso legal que condenó al actor en una prisión de Miami, Florida.

“Anita, que bueno, al final, sin ahondar mucho porque no me corresponde, al final es una muchacha muy jovencita, entre ellos tuvieron alguna plática precisamente de eso, él tiene unos años más ahí (cárcel), la vida para ella afuera ha sido muy difícil y muy complicada, no está bien que se le señale y se le juzgue”, explicó Legarreta tras las críticas que recibió Araujo en las redes sociales.

“Ella retomó su vida… Ellos dos como pareja, seguro que supieron resolver y hablaron de qué iba a pasar con ella (Ana Araujo) como mujer, como individuo”, consideró Andrea Legarreta. Y para cerrar el tema, la también actriz mencionó que el que Pablo Lyle le pidiera a su ex que continuara con su vida también era un acto de amor hacia la madre de sus dos hijos.

¿Cuántos años le quedan a Pablo Lyle en la cárcel?

El caso de Pablo Lyle comenzó el 31 de marzo de 2019, cuando tuvo un altercado con el cubano Juan Ricardo Hernández en plena vía pública. El protagonista de ‘La sombra del pasado’, no se supo contener ante la discusión con el señor, lo golpeó en el rostro y éste cayó inmediatamente al suelo; tras varios días de permanecer inconsciente en el hospital, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Tras un largo juicio en Estados Unidos, Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario en octubre de 2022 y juzgado por la jueza Marisa Tinkler, de la Corte del Condado de Miami, quien propuso una sentencia de 13 años, de los cuales cinco son en prisión y los otros ocho años en libertad condicional. Además, Pablo deberá cumplir 100 horas de servicio comunitario y tomar una serie de cursos para el manejo de la ira.

A la condena de cinco años de prisión, dictada finalmente en febrero pasado, se le descontarán los cuatro meses que Pablo Lyle llevaba en la cárcel (de octubre 2022 a febrero 2023), por lo que se puede decir que le quedan cuatro años y un mes tras las rejas.