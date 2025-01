Anahí y TelevisaUnivision en contacto para aclarar situación en "¿Quién es la máscara?”

TelevisaUnivision publicó un comunicado para anunciar que no habrá proceso legal o demanda en contra de Anahí, en ninguna jurisdicción, tras las investigaciones internas realizadas por la filtración indebida de información relacionada con "¿Quién es la máscara?”.

La televisora confirmó además que “hubo en su entorno personas que actuaron inapropiadamente”.

“Hemos dado por terminada la relación laboral con un community manager de esta producción. Contra ésta y otras personas se llevan a cabo diversas acciones de índole legal”, dice el comunicado.

“En este contexto, agradecemos a EndemolShine Boomdog por su apoyo y confianza en las decisiones que hemos tomado. A toda nuestra audiencia reiteramos que en TelevisaUnivision no toleramos ni toleraremos ningún comportamiento irregular y que nuestra prioridad son ustedes”.

Anahí confirmó que tiene contacto con la televisora

“Estoy en comunicación con TelevisaUnivision para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas, años a través de los cuales, ustedes bien lo saben, siempre me he conducido con total rectitud y profesionalismo. Nunca he tenido nada que ocultrar y esta no es la excepción”, dice un comunicado publicado por Anahí este 14 de enero.

La artista también confirmó que ya no tiene relación laboral con Danna Vázquez: “También les informo que no tengo representante, trabajo con diferentes personas en la industria, sin exclusividad”.

“Ni Danna Vázquez ni su agencia (Prensa Danna) serán mis representantes artísticos, ni mediáticos, y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales. Para Danna, el mayor de los éxitos en su vida profesional y personal”.