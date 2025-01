Anahí busca aclarar escándalo y se deslinda de Danna Vázquez: “Nunca he tenido nada que ocultar”

Tras darte a conocer en nuestra edición de esta semana, que Anahí y su publirrelacionista Danna Vázquez, habría obtenido de manera fraudulenta la lista de famosos detrás de los personajes y la habrían usado para ganar en "¿Quién es la máscara?”, la actriz ya se pronunció al respecto mediante un comunicado en redes sociales.

En el texto publicado en Instagram, Anahí se desmarca por completo de la situación y se deslinda profesionalmente de Danna Vázquez.

“Estoy en comunicación con TelevisaUnivision para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas, años a través de los cuales, ustedes bien lo saben, siempre me he conducido con total rectitud y profesionalismo. Nunca he tenido nada que ocultar y esta no es la excepción.

“También les informo que no tengo representante, trabajo con diferentes personas en la industria, sin exclusividad. Ni Danna Vázquez ni su agencia (Prensa Danna) serán mis representantes artísticos, ni mediáticos, y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales. Para Danna, el mayor de los éxitos en su vida profesional y personal”.

Horas antes, en sus historias de Instagram, Anahí publicó lo siguiente:

“Hola Amigos, les agradezco infinito sus mensajes y tantas muestras de cariño en este momento donde soy objeto de una total injusticia.

Su apoyo y cariño a lo largo de toda una vida de trabajo y esfuerzo donde hemos crecido juntos, han sido mi fuerza para siempre salir adelante.

Es muy lamentable que se haya filtrado en TV Notas la lista del elenco, pero pretender culparme a mí es ABSOLUTAMENTE FALSO E INJUSTO para tapar una falla grave en sus protocolos de confidencialidad.

Yo JAMÁS tuve esa lista ni estuve enterada de quién o quiénes la pudieran tener, y tampoco quise verla cuando salió la revista porque cada día de grabación iba con toda la emoción y ganas de que fuera real, divertido y así entretenerlos a ustedes.

A mí me llamaron para ser investigadora y tratar de acertar quiénes estaban detrás de un disfraz. ¡Así lo hice! Acerté a varios. En su mayoría personas con las que crecí en esta industria desde que era una niña y que conozco de demasiados años. Desde cómo caminan, se mueven, cosas que me decían. Me llevaban a momentos vividos únicos y que nos unen de toda una vida. Y estaba tan feliz cuando acertaba.

En los investigadores NO ES RELEVANTE quién acierta. Eso se me dijo desde el día uno. Así que nada ganaba yo en acertar o no, o en tener más aciertos.

Volví con la mejor intención de sumar, con el corazón en la mano y miles de recuerdos que aún dolían pero que esta vez realmente creí sería un nuevo sol.

Ambas partes tuvimos claro desde el principio que sería la única temporada en la que yo participaría.

Por eso lo digo claramente: que se me quiera culpar a mí por un error de ese tamaño es totalmente injusto y no pienso quedarme callada. En mi derecho de salvaguardar mi nombre y reputación, mi equipo jurídico ya analiza ejercer las acciones necesarias.

Más allá de ser artista, soy mujer y soy mamá de dos niños chiquitos y no voy a parar hasta que esta injusticia se aclare.

Este 2025 cumpliré 40 años en la industria y 42 de vida. Una vida llena de esfuerzo, trabajo, disciplina extrema en todos los sentidos. Yo no le debo nada a nadie, solamente a mis fans y las personas que me quieren y me han acompañado durante toda una vida... ¡A ellos todo! Sé que no estoy sola. Gracias por todo su apoyo, lo valoro muchísimo”.