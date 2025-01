Anahí lanza comunicado y se desmarca de acusaciones de fraude en "¿Quién es la máscara?”

Tras darte a conocer en nuestra edición de esta semana, que Anahí y su publirrelacionista Danna Vázquez, habría obtenido de manera fraudulenta la lista de famosos detrás de los personajes y la habrían usado para ganar en "¿Quién es la máscara?”, la actriz ya se pronunció al respecto mediante un comunicado en redes sociales.

En el texto, Anahí se desmarca por completo de la situación y evita tomar partido, dejando sola a su representante, Danna Vázquez. Fuentes en TelevisaUnivision aseguran que Vázquez sería la responsable de las filtraciones.

Y es que la producción de "¿Quién es la máscara?”, a cargo de Miguel Ángel Fox, pidió una investigación formal a los departamentos de auditoría y legal de la televisora. Estos la han iniciado desde Estados Unidos, luego de encontrar evidencia que apuntaría que ambas personalidades habrían actuado de manera indebida, realizando actividades que en los Estados Unidos y en México son equiparables a fraude.

La denuncia a la que tuvimos acceso señala a Danna Vázquez como la presunta responsable de proporcionar la información a Anahí para luego ésta, a su regreso a la TV luego de 15 años de ausencia, usarla para “no hacer el ridículo en su papel de investigadora en '¿Quién es la Máscara?’'”, nos señaló una amiga de la actriz.

Esto dice el comunicado de Anahí:

“Cuando me invitaron a participar en "¿Quién es la máscara?” acepté con mucha emoción y cariño. Volver a los foros donde inició mi carrera a los dos años de edad, y hoy compartirlo con mis hijos, era para mí una ilusión que se hizo realidad.

“Acepté las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención y en plena coordinación con el equipo de producción. Por eso, las acusaciones que se están mencionando son ABSOLUTAMENTE FALSAS.

“Para mí es muy doloroso lo que está pasando porque yo actué de buena fe y ahora con argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona y perjudicar mi reputación y mi trabajo.

“Este año cumpliré 40 años de carrera, la cual inició cuando yo era muy pequeña, y que me ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. No ha sido un camino fácil pero siempre he contado con el cariño, el amor y el apoyo de mis fans, que son a quienes me debo como artista.

“Por eso, yo jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios. Mi vida, mi carrera y mi trabajo han sido transparentes y están a la vista de todos.

“Yo no tengo nada que ocultar”.

“Siempre estaré a favor de que se hagan las investigaciones correspondientes, y no dudaré en ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar mi nombre y reputación como mujer y como artista que me he esforzado toda una vida en construir.

“Lo que yo más deseo es que se esclarezca el tema en su totalidad y que prevalezca la VERDAD. Atentamente, Anahí".

La forma de operar de Anahí y Danna fue “tonta y burda” dijo una alta ejecutiva de la televisora en San Ángel.

“Pensar que no íbamos a actuar para cuidar los intereses de la audiencia fue un error mayúsculo”, dijo la alta ejecutiva de Televisa.

Anahí está casada con un senador del Partido Verde de México, Manuel Velasco, de quien varias fuentes señalan que trató de averiguar si la televisora con sede en México y Miami había logrado “atar los cabos”, de cómo Anahí consiguió ser la investigadora que más personajes “atinó”, en comparación con sus compañeros panelistas, siendo éstos Martha Higareda, Juanpa Zurita y Carlos Rivera. Ahora Anahí estaría por enfrentar temas legales tanto en México como en los Estados Unidos.