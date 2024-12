Majo Aguilar fulminó a Martha Figueroa y reaccionó a los rumores de supuestos malos tratos en ¿Quién es la Máscara?

La temporada 2024 de ¿Quién es la Máscara? trajo consigo una pasarela de talentosos personajes que se ganaron el cariño del público por su talento y creatividad. Es el caso de lo que pasó con “Pony”, que corrió a cargo de Majo Aguilar y, aunque no logró llegar a la final, sí tuvo varios momentos icónicos que se volvieron tendencia, aunque también acapararon la atención de Martha Figueroa por todo lo que presuntamente pasaba fuera de cámaras.

¿Qué dijo Martha Figueroa de Majo Aguilar?

En transmisiones pasadas de “Con Permiso”, programa del que es conductora, la periodista de espectáculos aseguró que la actitud de Majo Aguilar en ¿Quién es la Máscara? había sido bastante desafortunada.

“Muy hartona, yo sé que no es la única. Todo el mundo se quejaba y la sacaron porque adivinaron, pero dicen que descansó la producción (cuando se fue) porque era muy ‘chocantita’, que se quejaba mucho de que ‘ay, qué calor’, ‘está muy pesada la botarga’”, dijo Martha Figueroa, sin revelar si esta información le llegó directamente de algún miembro del staff que sufrió las consecuencias de estos malos tratos.

Martha Figueroa aseguró que Majo Aguilar se portó pesada con la producción de ¿Quién es la Máscara? Instagram

Majo Aguilar le respondió a Martha Figueroa tras acusarla de ser grosera en ¿Quién es la Máscara?

Inmediatamente después de que salieron a la luz estas versiones que señalaban a la hija de Antonio Aguilar Jr de tener un comportamiento nefasto en este proyecto, decenas de sus fanáticos salieron a defenderla y cuestionaron la veracidad de las palabras de la comunicadora.

Poco después, lo que causó sorpresa fue que la propia Majo Aguilar se decidió a enfrentar estos señalamientos y lo hizo a través de un video con dedicatoria especial a Martha Figueroa.

“Martha, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo respeto. Me salió este video en mi página y te quiero platicar. La verdad es que me la pasé precioso en ¿Quién es la Máscara? Me llevé muy bien con absolutamente toda la producción, puro jaja jiji, hasta en los momentos de tensión en los que tenías que correr de un lado a otro. Siempre, como yo acostumbro, y como debe ser, hubo muchísimo respeto, sí costaba respirar, pero la producción fue divina, un proyecto precioso”, señaló la actual prometida de Gil Cerezo, reiterando que respeta su derecho a expresarse, pero consideró que ella también podía dar su versión.