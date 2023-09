Ana Araujo, ex esposa de Pablo Lyle, lanza un duro mensaje tras publicar una foto con su nuevo amor

Ana Araujo publica una carta para todos sus detractores en redes sociales

Ana Araujo, ex esposa de Pablo Lyle, lanzó un duro mensaje tras publicar una foto con su nuevo amor, el fotógrafo Marco Lavin. La empresaria, de 34 años de edad, respondió a todos sus detractores en medio del panorama en su contra.

“Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda”, comenzó a escribir Ana en la carta que publicó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde también recibió el apoyo de muchas personas.

“Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de cómo tú lo conoces”, dijo la también repostera.

Ana Araujo se defiende tras los señalamientos en las redes sociales Instagram

“Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora, pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor”, explicó Ana Araujo, pero “solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero simplemente no te atreves a repararlas porque duele”, agregó.

Finalmente, Ana aseguró: “Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada a ti, te darás cuenta que hay un mundo infinito por explorar. Más allá del dolor, encontrarás la paz”.

Andrea Legarreta defendió a Ana Araujo

Andrea Legarreta defendió a Ana Araujo, ex esposa de Pablo Lyle, luego de que la joven empresaria posó muy bien acompañada de su nuevo amor, el fotógrafo Marco Lavin, para su cuenta oficial de Instagram.

La conductora de ‘Hoy’, sacó las uñas por las mujeres que rehacen sus vidas tras una separación, y es que, Ana y Pablo se habrían divorciado en medio del proceso legal que condenó al actor en una prisión de Miami, Florida.

“Anita, que bueno, al final, sin ahondar mucho porque no me corresponde, al final es una muchacha muy jovencita, entre ellos tuvieron alguna plática precisamente de eso, él tiene unos años más ahí (cárcel), la vida para ella afuera ha sido muy difícil y muy complicada, no está bien que se le señale y se le juzgue”, explicó Legarreta tras las críticas que recibió Araujo en las redes sociales.

“Ella retomó su vida… Ellos dos como pareja, seguro que supieron resolver y hablaron de qué iba a pasar con ella (Ana Araujo) como mujer, como individuo”, consideró Andrea Legarreta. Y para cerrar el tema, la también actriz mencionó que el que Pablo Lyle le pidiera a su ex que continuara con su vida también era un acto de amor hacia la madre de sus dos hijos.