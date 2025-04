Amely, la hermana de Christian Nodal, traicionó a Ángela Aguilar con un amargo desaire que probó su enemistad: FOTO

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado acompañado de polémicas desde el primer momento. Y es que además de la sorpresa que causó enlace, un aspecto que llamó la atención fue el hecho de que la pareja no invitó a ciertas personas de su familia, como ocurrió con Amely Nodal, la hermana del cantante, quien presuntamente se habría ausentado de la boda debido a que no estaba de acuerdo con esta relación, un rumor que recientemente recobró fuerza debido a una inesperada aparición de la joven.

La hermana de Christian Nodal alimentó los rumores de su enemistad con Ángela Aguilar con una inesperada reunión

Luego de varias semanas completamente alejada de los reflectores, Amely Nodal reapareció en redes sociales para compartir algunas de las experiencias que vivió en los últimos días, periodo que incluyó un reencuentro muy especial. Se trató de una salida en la que se reunió con María Fernanda Guzmán, la última exnovia de Christian Nodal antes de Belinda, con quien demostró que conserva una gran amistad, algo que demostraría que por el contrario, no tiene una buena cercanía con Ángela Aguilar.

Amely Nodal sigue frecuentándose con María Fernanda, quien fue novia de Christian Nodal antes de Ángela Aguilar Instagram

Esta no es la primera vez que se especula sobre esta “rivalidad” entre dos de las mujeres más importantes en la vida del intérprete de “Adiós amor”, pues desde hace tiempo que se mencionó esta posibilidad debido a que Amely no fue a su boda, y poco después Ángela no asistió al bautizo del sobrino de su esposo.

¿Por qué Ángela Aguilar no se lleva bien con la hermana de Christian Nodal?

Sobre las razones que podrían haber detonado esta complicada convivencia familiar, todavía se desconocen los detalles, pues la hermana de Christian Nodal es sumamente hermética con las cuestiones de su vida personal. Sin embargo, desde hace varios meses salieron a la luz distintos rumores apuntando a la posibilidad de que Amely Nodal no apoyara esta relación con Ángela Aguilar debido a la cercanía que ella llegó a mantener con las exparejas del cantante, especialmente con María Fernanda y Cazzu, con la que incluso llegó a viajar un par de veces antes de la polémica ruptura.