Quién es Amely, la hermana de Christian Nodal, que no se llevaría bien con Ángela Aguilar

Hace exactamente tres semanas, el mundo del espectáculo se paralizó con la noticia de que Christian Nodal y Ángela Aguilar habían tomado la decisión de casarse, teniendo apenas dos meses de relación. Esta unión se llevó a cabo en una exclusiva ceremonia a la que únicamente asistieron los seres queridos de la pareja, aunque hubo una persona que brilló por su ausencia: Amely, la hermana menor del cantante, que hoy se sabe, podría no estar de acuerdo con las decisiones que se han tomado en su familia.

Quién es Amely, la hermana de Christian Nodal que no fue a su boda

Amely González Nodal es la hermana de Christian Nodal, segunda en el matrimonio entre Silvia Cristina y Jaime. Contario a su familia, ella no se dedica a la industria musical, puesto que en realidad ha preferido llevar un perfil bajo.

De acuerdo con lo que ella misma publica en su cuenta de Instagram, es apasionada de la moda, el maquillaje y los viajes, actividades que disfruta hacer junto a sus amigas. Es madre de un pequeño que nació poco antes que Inti González Cazzucheli, quien a su corta edad ya tiene miles de fanáticos debido a que nació con un par de ojos azules impresionantes.

¿No la aceptó como cuñada? Aseguran que Amely Nodal no simpatiza con Ángela Aguilar

Pese a que tanto la familia de Christian como la de Ángela han procurado mantenerse al margen de cómo deciden vivir su relación, recientemente comenzaron a circular diversas versiones apuntando a la posibilidad de que haya un integrante de las dinastías que no apoya a su matrimonio. Se trata de Amely Nodal, que si bien nunca ha dado una declaración que confirme o desmienta el tipo de convivencia que tiene exactamente con Ángela Aguilar, sí ha dejado algunas pistas al aire.

Amely es la bella hermana de Christian Nodal Instagram

La más contundente sería que no está al tanto de su actividad en redes sociales, es decir, no sigue a Ángela en Instagram, y en su lugar, sí mantiene este canal de contacto con Cazzu. Para muchos, este gesto podría estar motivado por Inti, la bebé del sonorense, pues sería una forma de tener noticias de su sobrina a la distancia, sin embargo, también hay quienes consideran grosero que no quiera tener esta cortesía con la esposa de su hermano.

Adicionalmente, existe un fuerte rumor de que ella no asistió a la boda, como ocurrió con Majo o Emiliano Aguilar, quienes admitieron que no los invitaron. De modo que el hecho de que ni Amely ni Jaime, su otro hermano estén en las fotos oficiales de la boda, es una clara señal de que no fueron requeridos.