Amandititita explota ante las críticas por su aspecto físico: ‘Nunca fui una güera Televisa’

Desde hace unos días, la apariencia de Amandititita se convirtió en tema de discusión en redes sociales. Esto debido a que además de que reapareció sobre los escenarios luciendo muy distinta, ofreció un concierto sentada, lo que inmediatamente desató las especulaciones respecto a qué le está pasando y si hay alguna cuestión médica que lo explicara.

Luego de enterarse de todo lo que se dijo sobre ella en internet, la artista decidió pronunciarse al respecto con una firme declaración en la que aseguró, jamás fue una “güera Televisa”, declaración que causó furor.

Amandititita rompió el silencio y estalló contra el odio por su físico

A través de una publicación hecha en su cuenta de Instagram, Amandititita condenó las críticas hacia su persona en redes sociales. Con el estilo que la caracteriza y la congruencia de sus acciones, la intérprete de “Metrosexual” reafirmó su desinterés por cumplir con los estándares de belleza por la sociedad, pues tal como mencionó, a diferencia de otras mujeres, ella nunca quiso encajar con estas exigencias.

“Este día es todo lo que tengo. El pasado desaparece un segundo después de ocurrir. Me escriben medios de comunicación, y pienso: ¿para qué aclarar una mentira? Es tan fácil alterar una imagen, que te veas hermosa u horrible. Sin embargo, lo que he logrado en mi vida personal y laboralmente, no es fácil. Tengo todo lo que soñé. Y sigo soñando con más días como hoy, donde estoy en paz junto a mis seres amados. Soy feliz, porque al fin mi cuerpo y mi mente están saludables. Nunca fui una ‘güera Televisa’. No estoy obsesionada con la imagen física”, apuntó la artista, retomando el sencillo que lleva el mismo nombre, el cual lanzó en 2009 como una crítica a las exigencias para poder estar en el medio artístico, algo que ha demostrado también con sus peculiares apariciones públicas.

La urgente petición de Amandititita tras las críticas en redes sociales

Además de dejar claro que no está en lo absoluto interesada en ser admirada por su imagen, Amanda Lalena Escalante Pimentel, nombre real de la cantante, sí señaló el daño que los insultos en línea pueden generar en otras personas. Por esto mencionó que si bien ella es consciente de la situación, existen mujeres que podrían sentirse heridas al leer los adjetivos con los que le acuñaron por supuestamente verse “descuidada y enferma”.

Amandititita recalcó la importancia de no opinar sobre cuerpos ajenos Instagram

“Opinar sobre los cuerpos ajenos está provocando que mucha gente se aborrezca, sobre todo las mujeres, buscando tener un cuerpo dibujado por el patriarcado (ten más pechos, ten más nalgas, baila para mí). Y terminan en situaciones que las dañan física y mentalmente. Mi cuerpo no es para tu placer visual. Mi cuerpo no es una cosa”, concluyó Amandititita, explicando que goza de una salud estable y eso es lo único que le preocupa.