Alma Cero se burla de la huída de su ex Edwin Luna y Kimberly Flores: Se espantó verme tan preciosa

Edwin Luna y Alma Cero sostuvieron un romance de tres años y se casaron, pero su matrimonio sólo duró un par de meses, ya que se separaron en no muy buenos términos; la actriz lo tachó de “psicópata y narcisista”.

Alma Cero, de 48 años, no se queda callada ante la sonada huída que emprendió su expareja, Edwin Luna, de 35 años, y Kimberly Flores, de 36 años, del matutino ‘Hoy’, donde la actriz también estuvo como invitada.

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, compartió su versión de los hechos en su redes junto al vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

“Mi llamado fue desde las 9 de la mañana, el de Edwin Luna y La Trakalosa fue a las 10:30, que es mucho después. La cosa es que por X o Y razón yo llego, tienes que pasar por la entrada y hacer un montón de procesos, y nos damos cuenta de que ahí estaba la ex de Edwin, la persona que en seis años siempre aparece, siempre pasan detalles y siempre hay opiniones”.

“Creo que no fue conveniente o no me sentía cómoda de entrar al lugar porque no se vale. Edwin también ya estaba anunciado desde hace mucho, desde antes ya estaba anunciado para eso. La Trakalosa ya iba para el lugar, entonces llegaron, todo muy bien y entonces esta persona (Alma Cero) se presenta”.

El famoso cantante tampoco se guardó nada y arremetió en contra de su exmujer.

“La señora, que ya para mí es pasado, nos hemos cruzado en alfombras rojas, nos hemos topado en teatro y nos hemos encontrado en teatro y nosotros nunca hemos hablado de ella, jamás en la vida, pero ella si se encarga de hablar de nosotros cada vez que se entera que vamos a estar junto con ella”, mencionó. Siempre nos hemos evitado para evitar este tipo de conflictos, no es la primera vez”.

Por su parte, Alma Cero se río de que su ex haya cancelado de último momento su participación en el matutino de Las Estrellas.

“Se espantó verme tan preciosa (risas), no Edwin, no es mi pelo, me pusieron un aplique, no te preocupes. Lo lamento mucho, porque él tiene una carrera que cuidar. Estaría en problemas porque tengo muchos ex en el medio, no podría ir a ningún programa, ni modo, mi cupido siempre ha estado drogado... Le deseo que le vaya súper bien”, indicó la actriz para el programa ‘Hoy’.

La actriz de la telenovela ‘Minas de pasión’ también aprovechó sus redes para expresar el día de su cumpleaños que se encuentra en un gran momento de si vida profesional y personal.

“Familia hermosa y amigos: No tengo cómo agradecerles tanto cariño, tantos mensajes y regalos. Gracias a Dios y a la vida, por el momento que tanto profesional como personalmente estoy viviendo. Y no solamente hablo de lo que está afuera sino de lo que habita en mi interior. Hace mucho que no me siento con esta calma, con esta alegría y con la serenidad de saber que todo lo qué pasa está bien. Lo que sucede conviene. Llegan diario bendiciones y doy gracias por la vida de cada uno de ustedes”.