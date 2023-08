Edwin Luna y Kimberly Flores revelan el motivo por el que se fueron de Hoy, ¿fue por Alma Cero?

Edwin Luna y Kimberly Flores fueron invitados para estar en el programa ‘Hoy’, pero pasaron un momento incómodo, por lo que no se presentaron de último momento al darse cuenta que en el foro estaba Alma Cero, expareja del cantante.

La periodista y conductora del matutino, Martha Figueroa, dio su versión de los hechos al señalar que “en ningún momento ‘Hoy’ pretendía juntarlos ni nada, pero ellos decidieron que mejor se retiraban. Por más que intentamos que se quedaran con llamadas y demás, pero ya no contestaron, ya no quisieron tener comunicación con el programa”.

La esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, también compartió su versión de los hechos junto al vocalista de La Trakalosa de Monterrey durante un live en sus redes.

“Mi llamado fue desde las 9 de la mañana, el de Edwin Luna y La Trakalosa fue a las 10:30, que es mucho después. La cosa es que por X o Y razón yo llego, tienes que pasar por la entrada y hacer un montón de procesos, y nos damos cuenta de que ahí estaba la ex de Edwin, la persona que en seis años siempre aparece, siempre pasan detalles y siempre hay opiniones”.

“Creo que no fue conveniente o no me sentía cómoda de entrar al lugar porque no se vale. Edwin también ya estaba anunciado desde hace mucho, desde antes ya estaba anunciado para eso. La Trakalosa ya iba para el lugar, entonces llegaron, todo muy bien y entonces esta persona (Alma Cero) se presenta”.

La creadora de contenido aclaró que su relación con el programa Hoy no está afectada por el incómodo momento que pasaron.

“Respeto muchísimo al programa Hoy, estuve encantada con ellos. Quiero mucho a Andrea y a todo el equipo, he trabajado con ellos. No quiero opinar si fue algo planeado o no, que si fue una trampa o no, no quiero opinar nada eso porque todos aquí somos profesionales”, dijo.

Edwin Luna tampoco se quedó callado y habló, dejando en claro que no quiere verse de frente con su expareja para evitar conflictos.

“Los que no están bien informados son ustedes. La señora, que ya para mí es pasado, nos hemos cruzado en alfombras rojas, nos hemos topado en teatro y nos hemos encontrado en teatro y nosotros nunca hemos hablado de ella, jamás en la vida, pero ella si se encarga de hablar de nosotros cada vez que se entera que vamos a estar junto con ella”, mencionó. Siempre nos hemos evitado para evitar este tipo de conflictos, no es la primera vez”.