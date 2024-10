Alfredo Olivas se lanzó contra Christian Nodal con una polémica indirecta: ¿hay rivalidad?

Fue hace un par de semanas cuando Christian Nodal tuvo que posponer un par de sus presentaciones del “Forajido Tour” debido a que experimentó una serie de problemas de salud que lo llevaron hasta el hospital. Tras este anuncio, el artista recibió comentarios deseando su recuperación, aunque también fue criticado por “no pensar en su público” y cancelar sin previo aviso, una práctica que parece tampoco ser del agrado de Alfredo Olivas, su colega y otro de los máximos representantes del regional mexicano.

Al menos así lo dio a entender el cantante, quien durante una de sus últimas apariciones arremetió sutilmente contra el sonorense y su “hábito” de faltar a las presentaciones.

Alfredito Olivas ‘destrozó' a Christian Nodal con un ácido comentario

El pasado 20 de octubre se llevó a cabo el cierre de la Feria de San Francisco Pachuca 2024, ocasión que se engalanó con la presencia de Alfredo Olivas. Además del espectáculo que le brindó a sus fanáticos, un aspecto que llamó la atención de este show fue el hecho de que en las horas previas, el artista había revelado que se sentía mal y le estaba siendo complicado desenvolverse como suele hacer.

Pese a lo indispuesto que se encontraba en ese momento, el integrante de “Prófugos del anexo” quiso cumplir el compromiso que tenía con todas las personas que se dieron cita para verlo, a las que pidió ayuda para entonar algunas melodías. Una vez que terminó este concierto, “Alfredito”, como lo llaman de cariño, admitió que fue todo un reto subirse al escenario, pero que es algo que no cambiaría debido a que no acostumbra ausentarse de fechas ya confirmadas, salvo aquellas en las que la situación está fuera de su control, como pasó con su gira con Julión Álvarez.

Precisamente antes de abandonar la tarima, Olivas lanzó una peculiar indirecta, que para muchos, se trató de un claro dardo para Christian Nodal.

“Me cuesta muchísimo el posponer o cancelar una fecha, es algo que no está en mi diccionario, simplemente no está en mi vocabulario”, declaró el intérprete de “Vete”, que inmediatamente recibió un aplauso del público que se encontraba presente.

Alfredo Olivas hizo mención a los artistas que cancelan de última hora sus conciertos, presuntamente con indirecta para Christian Nodal Instagram

¿Hay rivalidad? Alfredo Olivas aclaró su llamativo dardo para Christian Nodal

Posteriormente, con el fin de evitar malos entendidos, el músico quiso aclarar que, aunque esta práctica es algo que no acostumbra hacer, tampoco juzga a quienes toman este tipo de decisiones en su carrera.

“Lo digo con mucho respeto para los compañeros, hay momentos donde definitivamente no se puede. Pero es que sí tengo que decirlo, siento la necesidad de hacerlo”, señaló Olivas, refiriéndose a que aun con el malestar tan grande que lo aquejaba, no quiso fallarle a sus fanáticos, aunque las reacciones en redes no se hicieron esperar e inmediatamente surgieron teorías de que hablaba puntualmente del esposo de Ángela Aguilar.