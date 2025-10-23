Alex Sirvent confía en que su hermana Paty de ‘Jeans’ y las ‘JNS’ se reconcilien: “El amor sí lo va a lograr”

“Imagínate, 16 ‘Jeans’ o no sé cuántas sean, todas cantando juntas en un escenario. Yo creo que el amor sí lo va a lograr”.

El cantante Alex Sirvent se mostró conmovido por el momento que enfrenta junto a sus compañeros de ‘Mercurio’ y de lo que vive su hermana Paty y el reciente relanzamiento de ‘Jeans’, el grupo pop de los 90s.

“Fíjate que subí un post el día de mi cumpleaños con fotos de Ari, de chiquitos, en los 15 años de Erika, con mi hermana. Y lo que escribí fue: sueño con que algún día todos estemos arriba de un escenario. Eso pedí de cumpleaños, y dicen que cuando sueñas en grande en tu cumpleaños, los sueños se hacen realidad. Así será. Lo vamos a lograr”, dijo el intérprete.

Aunque sabe que la situación entre Paty Sirvent y las exintegrantes de ‘Jeans’, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, ha generado tensión mediática, Alex evitó generar más polémica y prefirió enfocarse en el poder de la música para unir.

“Creo que lo que nos une hoy aquí es eso: el amor a la música. Tenemos 30 años celebrando ‘Mercurio’ y estamos más unidos que nunca. No hay nada que la música no pueda curar”, indicó.

El también actor dijo que respeta los proyectos y sueños de su hermana, y explicó que el nuevo ‘Jeans’ integrado por niñas de entre 10 y 15 años, busca rendir homenaje a su familia y al legado de su padre, don Alejandro Sirvent, quien atraviesa por un delicado momento de salud.

“Paty lo ha hecho junto con Luis Roberto, el coreógrafo de ‘Jeans’ y amigo nuestro. Lo están haciendo como un tributo a mi papá. Es su manera de decirle: seguimos en pie, seguimos creando”, compartió Alex.

Sin embargo, pese a las diferencias artísticas y legales se separan a las exintegrantes de la agrupación, Sirvent se mostró con esperanza de que el tiempo y el cariño puedan hacer posible un reencuentro.

“Imagínate, 16 ‘Jeans’ o no sé cuántas sean, todas cantando juntas en un escenario. Yo creo que el amor sí lo va a lograr”, expresó Alex con una sonrisa.

El integrante de ‘Mercurio’ aseveró que su deseo es ver a su hermana reconciliándose con sus excompañeras y finalizó expresando que su única meta es seguir compartiendo la música.

“Estamos más felices, más unidos y con toda la energía para celebrar estos 30 años. Hay golpes de la vida, pero no hay nada que la música y el amor no puedan curar”, indicó.

