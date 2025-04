Alex Bisogno ventiló el enorme sacrificio que hizo por amor a su hermano, Daniel Bisogno: ‘Preferí cuidarlo’

No cabe duda de que la muerte de “El Muñeco” causó un intenso impacto en el mundo del entretenimiento al tiempo que desató un auténtico caos en el plano personal ya que no dejó un testamento, detalle que ya generó los primeros roces entre su familia.

Como te comentamos en TVyNovelas, Alex Bisogno fue despedido de “Al Extremo” a principios de enero del 2025 , justo cuando su hermano se encontraba en plena crisis de salud, y desde entonces no se le ha vuelto a ver como conductor en ningún programa de televisión; sin embargo, el hermano de “El Muñeco” sostuvo que existe una poderosa razón detrás de esto.

¿Por qué Alex Bisogno dejó de trabajar luego de su salida de “Al Extremo”?

En una entrevista reciente con René Franco, Alex Bisogno aseguró que está tranquilo con todas las decisiones que tomó en los últimos meses, sobre todo la relacionada con dejar de trabajar para cuidar a su hermano Daniel en sus últimos meses de vida.

“Mi ciclo terminó el 5 de enero en ‘Al Extremo’, pero déjame decirte que tuve otras oportunidades de continuar trabajando y eso sí fue decisión personal: no tomarlas en ese momento porque Daniel estaba hospitalizado”, declaró.

A pesar de que Alex es consciente de que las oportunidades que rechazó ya no volvieron a llegar y por lo tanto ahora se encuentra desempleado, el hermano del “Muñe” reiteró que no se arrepiente de haber dejado su carrera ya que sus momentos con Daniel Bisogno siempre los atesorará.

“Preferí cuidarlo, hacerle compañía, y dije: ‘Cuando salga del hospital, regreso a chambear’. Lamentablemente, ese día nunca llegó, pero no me arrepiento”, continuó el exconductor de “Al Extremo”.

Al final, Alex Bisogno se mostró firme con su decisión ya que así pudo disfrutar a su hermano de una forma que se quedará por siempre en sus recuerdos: “Esos dos meses hubiera pagado lo que fuera por vivirlos como los viví a su lado. Lo disfruté como nadie más”, concluyó.

¿Cuántas propiedades tenía Daniel Bisogno?

En medio de todas las especulaciones que se desataron en torno a la herencia de Daniel Bisogno y la fortuna que amasó a lo largo de los años, su hermano Alex le puso un alto a los rumores y aseguró que “El Muñeco” estaba lejos de ser millonario como muchos lo pensaron.

A decir de lo que Alex declaró en su charla con René Franco, Daniel Bisogno sí tenía algunos bienes pero nada exagerado ya que, aunque se enfermó, “Ventaneando” le pagó su sueldo hasta el final.

“Daniel no tenía una herencia multimillonaria, tampoco era una herencia pequeña, sí hay propiedades de mucho dinero… no había como tal una cuenta de banco que tú dijeras ‘qué bárbaro’, no, no no (…) también le compró a su hija un departamento”, reveló Alex hace unos días.