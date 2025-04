Un mes exacto pasó hasta que la modelo venezolana Aleska Génesis pudo recuperar su honor y libertad ante la justicia mexicana luego de haber sido acusada de hurto de relojes de lujo valorados en unos 10 millones de pesos, en complot con sus hermanas Michell y Bárbara, al empresario Javier Rodríguez Boglio.

Aleska Génesis recobró su libertad, fue declarada inocente, recibió el perdón del demandante Javier Rodríguez Boglio y así compartió en sus redes sociales: ‘Al fin vuelvo a ser libre’, compartió la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars con una foto de su pasaporte venezolano que indica que ahora podrá volver a salir de México.

Terminó la tormenta para Aleska Génesis

El 10 de marzo, tras ser eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, Aleska Génesis fue destina y privada de su libertad acusada de robo, hoy, 10 de abril, la modelo recobró su libertad. ‘Después de la tormenta, llega la libertad. Estuve en silencio, pero no en soledad’, se expresó la modelo.

Aleska Génesis también agradeció a quienes siempre estuvieron a su lado y reconoció que no fue un mes fácil para ella. ‘Dios, mi familia, mis abogados y ustedes (todos los que nunca dejaron de creer en mí, los que me mandaban un mensaje, una oración o simplemente pensaban en mí) fueron mi fuerza. No fue fácil, pero hoy cierro este ciclo con el corazón más fuerte que nunca’.

Aleska Génesis terminó con su calvario, recuperó su pasaporte y rompió el silencio: ‘Vuelvo a ser libre’ Instagram

Aleska Génesis aclaró que no hubo nada a cambio del perdón

Tras salir del juzgado, Aleska Génesis habló con prensa. La modelo venezolana aclaró que el perdón del empresario Javier Rodríguez Boglio lo recibió de forma genuina y como manda la ley sin dar ‘nada a cambio’, y remarcó: ‘La justicia está respetando mi inocencia, yo no he cometido ningún delito’.

‘Por decisión propia, ése señor ya concedió el perdón y ahora estoy tranquila, feliz, ya puedo decir que soy libre. Voy a buscar mi pasaporte. ¡Soy inocente 100%, nunca cometí ningún delito ya está haciendo justicia’, indicó Aleska Génesis ante las cámaras de Televisa.