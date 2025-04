Aleska Génesis recibió el perdón del empresario que la denunció por robo: ¿Se arreglaron en Miami?

Francisco Javier Rodríguez Borgio, el empresario que la denunció por presunto robo de joyas con valor millonario, otorgó el perdón a Aleska Génesis, por lo que ella celebró ante la prensa.

El robo ascendía a unos 10 millones, y Aleska fue detenida dos veces por el mismo caso, ésta última vez tras ser eliminada de La casa de los famosos All-Stars.

Gustavo Adolfo Infante informó que ambas partes habrían llegado a un acuerdo en Estados Unidos, pero allá en Miami le habrían pedido el documento al empresario de que aquí en México ya le había otorgado el perdón. Una vez hecho eso, el acuerdo en EEUU podría seguir.

De acuerdo con el periodista de Imagen Televisión, con información de uno de los abogados del empresario, el perdón otorgado a Aleska facilitaría la devolución de un departamento valuado en 7 millones de dólares y 3 millones más en efectivo, a favor del empresario.

Al comentar el tema, Ana María Alvarado reflexionó: “O sea que sí se lo quitaron, si ellas acceden a devolver el departamento y dar 3 millones, quiere decir que sí eran culpables”.

¿Qué dijo Aleska ante la prensa?

Sin embargo, Aleska dijo ante la prensa: “No tiene nada qué ver en Estados Unidos... La gente especula muchísimo. Lo cierto es lo que está sucediendo hoy. Yo estoy actuando ante la ley, he estado aquí dando la cara esperando justicia”.

“Quiero agradecerles el apoyo que me han dado en todo este tiempo. Finalmente el señor Javier Rodriguez tomó la decisión de otorgar el perdón. Yo he comprobado mi inocencia, a través de las pruebas, y qué bueno que este señor haya respetado las leyes y la justicia, soy inocente”.

“Yo no tengo que llegar a ningún acuerdo porque soy inocente, él tomó la decisión”.

“Yo pedí protección ante la justicia, me la otorgaron, me han dado protección. Ese señor no me puede amenazar ni hacer nada. Hoy por hoy, ya tenemos todo a nuestro favor, él ha tomado la decisión de otorgar se perdón”, dijo también Aleska.

El pasado 3 de abril celebró que le brindaron protección

El pasado 3 de abril Aleska Génesis sorprendió al compartir una noticia que podría marcar un giro en el proceso legal que enfrenta. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la modelo venezolana y exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars reveló que un juez de control otorgó medidas de máxima protección a su favor y a favor de sus hermanas, reconociendo el grave riesgo que enfrentan.

“¡Hoy dimos un gran paso!”, escribió Aleska, dejando claro que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados ante lo que considera una campaña en su contra.

La justicia mexicana, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, ratificó las medidas de protección contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, dejando en evidencia que, más allá de la acusación, hay elementos que apuntan a una situación de riesgo y hostigamiento hacia Aleska Génesis y sus hermanas “El riesgo que he enfrentado ha sido constante y provocado por la misma persona que me denunció, actuando con la complicidad de empresas e individuos”, denunció públicamente.