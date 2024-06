Alejandro Fernández hizo estallar las redes con su apretado vestuario: VIDEO

El cantante es sinónimo de éxito en cualquier lugar que se presenta y muestra de ello fue su concierto más reciente en el Festival de Música La Onda en Napa Valley, California, show que dio bastante de qué hablar entre los internautas no por el excelente desempeño de “El Potrillo” en el escenario o por el lleno total que se registró, sino por otra razón más pícara.

¡No cabe duda de que a los internautas no se les escapa nada! Prueba de ello fue un video de Alejandro Fernández que no tardó en posicionarse entre las principales tendencias por un curioso detalle, y es que al parecer el cantante no dejó nada a la imaginación con su revelador outfit.

TE PUEDE INTERESAR:

ALEJANDRO FERNÁNDEZ SE ROBÓ LAS MIRADAS CON SUS SEXYS PANTALONES DE CUERO

Fue el usuario de TikTok @eltamayoco que despertó el furor entre los internautas luego de que publicara una curiosa grabación de Alejandro Fernández en el Festival de Música La Onda donde su ceñido traje de charro acaparó todas las miradas.

En el corto video, se aprecia con todo detalle el apretado pantalón de cuero de “El Potrillo”, quien ajeno a la situación consintió a su público con algunos de sus éxitos más pedidos, como Hoy tengo ganas de ti y De qué manera te olvido.

De hecho, esta última canción llegó a la mente de no pocas personas, quienes aceptaron que, después de ver los mejores atributos de Alex con todo detalle, la imagen será muy difícil de borrar de sus mentes, ¡y es que el famoso no dejó nada, absolutamente nada a la imaginación!

Los comentarios, por supuesto, no pudieron faltar, y en medio de las graciosas observaciones de los internautas, hubo quienes aceptaron que incluso le hicieron zoom al video para ver con más detalle los encantos de Alejandro Fernández: “Mis ojos no escucharon lo que mis oídos vieron con el zoom”, escribió una animada mujer.