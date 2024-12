Alejandra Guzmán recordó que Silvia Pinal dejó de hablarle por esta polémica canción: ¡entérate!

A pesar de que fue breve, la charla que Alejandra Guzmán al programa “Despierta América” resultó ser tan reveladora que varios de sus detalles continúan haciendo bastante ruido en redes sociales debido a que la rockera habló de temas que nunca antes había tocado.

Su relación con Frida Sofía , la muerte de Silvia Pinal y hasta la decisión de la “Reina de Corazones” de hacerse un diamante con parte de las cenizas de la diva fueron algunos de los temas más comentados de esta entrevista; sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans fue una desgarradora anécdota que salió a la luz con detalles inéditos hasta ahora, ¡entérate!

¿QUÉ CANCIÓN HIZO QUE SILVIA PINAL SE ALEJARA DE ALEJANDRA GUZMÁN?

Durante su charla con Alan Tacher, Alejandra Guzmán reveló que Silvia Pinal se molestó mucho con ella por el lanzamiento de “Bye mamá", una canción escrita por Miguel Blasco y que formó parte de su álbum debut que tuvo el mismo nombre y que salió a la luz en 1988.

“Recuerdo una vez que mi mami dijo que cuando escuchó que cantaba ‘Bye mamá'… me odió”

La desgarradora letra de la canción resultó ser demasiado intolerable para Silvia Pinal al grado de que llegó a odiar a Alejandra por algún tiempo, o al menos así lo reveló la cantante: “Recuerdo una vez que mi mami dijo que cuando escuchó que cantaba ‘Bye mamá'… me odió”, declaró.

“La Guzmán” aceptó que el contenido de “Bye mamá" fue muy fuerte para su época y, aunque el enojo de Silvia Pinal sí fue intenso, luego de seis meses se reconciliaron. “La verdad, es una canción muy fuerte”, expresó la famosa durante la reveladora entrevista.

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN “BYE MAMÁ"?

En la letra de “Bye mamá", Alejandra Guzmán le envió un conmovedor mensaje de reproche y comprensión a Silvia Pinal que impactó fuertemente en el espectáculo mexicano. Una de las interpretaciones más poderosas de esta canción ocurrió en el programa “Siempre en Domingo” ya que la diva estaba presente y no pudo evitar llorar ante la desgarradora letra, esto dice:

Toda dientes

Tu sonrisa francamente contagiosa

Desde un póster de papel pegado en la pared

Rebozaba luz, mamá.

Las amigas envidiaban esa falsa risa fácil

Que aparentan desde la pantalla sin querer

Las divas como tu, mamá

Y yo que siempre te esperaba

Para hablarte de mis cosas

Terminaba por dormir sin que llegaras.

Volabas cada vez más alto

Casi como los cometas

Yo aquí abajo extrañando tu presencia

Bye, mamá me voy, adiós.

A seguir mis propias reglas del juego

Mientras quede un átomo de sendero

Por delante caminaré, oh, no

Bye, mamá adiós, me voy.

Con el cielo transparente por techo

Mientras note que está vivo mi cuerpo

Sin cadenas caminaré, oh, no.

Ya comprendo

Que tampoco lo tenías nada fácil

Convertirte en padre y madre sin desfallecer

Tan valiente tú, mamá.

Y yo que te necesitaba

Más que madre, confidente

Para verme compartir sueños y dudas

Te esperaba y no llegabas

Si venías había gente

Y yo sola, no me pidas que me quede.

¿DÓNDE ESCUCHAR “BYE MAMÁ"?

La canción “Bye mamá" se convirtió en una de las piezas más emblemáticas de Alejandra Guzmán y, actualmente, está disponible en plataformas musicales de streaming como Spotify, así como en YouTube.