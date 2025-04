Afirman que Ángela Aguilar y Christian Nodal están detás un plan para destruir la imagen de Cazzu: ‘Odia a Inti’

En las últimas semanas Ángela Aguilar y Christian Nodal incrementaron sus apariciones en público y contrario lo que venía pasando, donde su entorno estaba llamado al silencio y alejado de las cámaras, la pareja comenzó de nuevo con una exposición en redes y en las calles con su público, ¿hay algo macabro y oscuro detrás de tanto idilio de amor?

Según reveló el presentador Javier Ceriani en su Instagram, Alex Jiménez, el actual mánager de Christian Nodal, ideó un plan para acabar con la imagen de Cazzu y mejorar la imagen de Ángela Aguilar. ‘Está juntándose con otros estafadores y otros youtubers para desprestigiar a Cazzu y a su familia’.

¿Alex Jiménez le quiere lavar la imagen a Ángela Aguilar?

De acuerdo con las declaraciones de Ceriani, el nuevo mánager de Nodal apunta en su estrategia de marca a mostrar a Nodal y Ángela en una nueva versión y hacer ver a la familia de Cazzu como ‘rateros y marihuaneros’, pero eso no lo es todo, el periodista aseguró que el objetivo es que el público vea que Ángela Aguilar pueda ser una buena madrastra para Inti Nodal, la hija de Cazzu y Christina Nodal.

‘Alex Jímenez busca lavarle la imagen a Ángela Aguilar y mostrar que puede ser una buena madrastra para Inti Nodal. ¡Mentira! Ángela odia a Inti y no quiere a Inti cerca de Nodal’, indicó Ceriani sobre la nueva etapa de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar con Alex Jímenez como actual mánager del cantante.

Cazzu y su hija Inti Nodal en un día especial Instagram

¿Christian Nodal no viaja a la Argentina por órdenes de Ángela Aguilar?

‘Nodal no viajó a la Argentina. La relación amistosa entre la familia de Nodal y Cazzu se terminó. Nodal le tiene prohibido que viaje a Argentina’, afirmó Ceriani. El periodista también dijo que el rancho que el cantante había comprado en Buenos Aires, ‘ya no servía para nada’, ¿la razón?, simple, su esposa no lo deja ir más al país donde vive Cazzu.

‘Nodal ya le pagó u departamento carísimo a Cazzu, pero, estamos tratando de comprobar si Nodal paga manutención en efectivo, porque así le gusta pagar a él, entonces no hay comprobantes de la manutención del pago a Inti’, cerró Javier Ceriani sobre la nueva polémica entre que vincula a Ángela Aguilar y Christian Nodal con Cazzu.