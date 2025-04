Afirman que Christian Nodal se está quedando calvo: el VIDEO viral que lo confirmaría

Christian Nodal ha acaparado la atención de todos tras viralizarse un video en TikTok que confirmaría que se está quedando calvo. Sus fans no pasaron por alto este detalle y ahora están preocupados por la situación del cantante; otros, en cambio, afirman que es su “karma” por dejar a Cazzu y casarse con Ángela Aguilar.

El material, difundido por la cuenta @culeca635 muestra al intérprete de “La corazonada” disfrutando junto a su cuñado, Leonardo Aguilar, en uno de los conciertos de Ángela en la Feria de las Fresas en Irapuato, Guanajuato.

Este es el video viral de Nodal.

Sin embargo, en uno de los movimientos de su rutina de baile, Nodal se quitó el sombrero y se inclinó hacia adelante, exponiendo su cuero cabelludo. Debido al ángulo de la toma, pareciera que tiene huecos, propios de la calvicie.

Las personas que notaron este detalle, rápidamente se pronunciaron en los comentarios en búsqueda de una respuesta. Un usuario preguntó directo: “¿Se está quedando pelón Nodal?”.

¿Christian Nodal se está quedando calvo? (TikTok)

Otros hicieron sus propias conclusiones y señalaron a la hija de Pepe Aguilar como la culpable y hasta bromas hicieron. “Ay, no me digan que Nodal le donó el pelo a Ángela”, “¡Nodal se está quedando calvo!”, “Usar todo el día el sombrero se cae, o está estresado”, “El karma”, y “Eso iba a decir, ya no tiene cabello”, fueron algunas de las opiniones.

Hasta ahora, Nodal no se ha pronunciado para hacer algún comentario sobre su posible calvicie. Y es que, recientemente, la prensa se centró en su esposa, quien reveló detalles sobre cómo es su matrimonio a casi un año de haberse casado .

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su matrimonio con Christian Nodal?

Ángela Aguilar dijo en la alfombra roja de los Premios a la Revelación que la vida la trata “increíble” y que Nodal la trata con respeto y le “da mucha estabilidad”, así como apoyo en todo momento. Luego, agregó: “Es mi fan número uno”.

Esta respuesta no solo deja claro que la pareja está disfrutando de su etapa en unión, sino también descarta las teorías y rumores sobre su “crisis”, que se habría complicado con el lanzamiento de la nueva canción de Cazzu, “Con otra” , en la que supuestamente habla sobre el triángulo amoroso.

