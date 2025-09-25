Adriana Pérez Cañedo recibe duro golpe: La despidieron de su noticiario tras 25 años

Un jueves ordinario se convirtió en el último día de trabajo para la periodista Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias, el espacio radiofónico que condujo durante más de 25 años.

La periodista confirmó la noticia el mismo día, al compartir en redes sociales que la empresa la despidió.

“Hoy es mi último programa en Enfoque, me despido de ustedes y de este espacio después de 25 años, 3 meses y 6 días. La empresa decidió terminar la relación laboral conmigo. Les agradezco su cariño y compañía lo largo de este tiempo. Abrazos”, compartió en sus redes sociales este 25 de septiembre de 2025.

Su espacio noticioso se escuchaba en NRM Comunicaciones, en la frecuencia modulada de Stereo Cien 100.1, durante las tardes. Ahí realizaba entrevistas con protagonistas de los temas sociales y políticos.

Así se despidió:

“Gracias infinitas por acompañarme en este largo camino en @EnfoqueNoticias Estaremos en contacto para lo que siga. ¡Hasta siempre!”

¿Quién es Adriana Pérez Cañedo?

Seguramente la recuerdas por liderar el noticiario de Canal Once, lugar donde trabajó por más de 20 años. Sin embargo, dejó el puesto en 2023.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, estudió actuación para realizar teatro, pero los medios de comunicación le abrieron la puerta desde otros ámbitos.

Fue la primera mujer locutora de Radio UNAM y rostro inconfundible de Canal Once.

Ha participado como moderadora de los debates presidenciales, como ocurrió durante el de Claudia Shienbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, en 2024.