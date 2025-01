Alexa Hoffman le tiene pavor a Héctor Parra y lo acusa de hacerle “daño a muchas personas”

Tras la noticia de reducción de sentencia a Héctor Parra, la hija que lo denunció, Alexa Hoffman, reapareció públicamente.

La hija de Ginny Hoffman aclaró varios puntos, y explicó por qué no quiere que su padre vuelva a pisar la calle, ya que -aseguró- le ha hecho daño a más personas.

En un video publicado en redes sociales, la joven explicó que ella ya es mayor de edad, estudia y trabaja, y su mamá no tiene intervención en su denuncia, “porque es MI denuncia”.

También explicó por qué no aparece públicamente tan frecuentemente: “Me ha costado trabajo vulnerable ante una sociedad que solo me ha señalado. Soy sujeto de burla, de análisis facial... Pero bueno”.

1. “No se puede intercambiar la libertad por el dinero en este tipo de juicio”.

2."La denuncia la hice cuando ya era mayor de edad, por lo que mi mamá no tiene ni voz ni voto, no puede pedir, no puede mandar, no puede intervenir nada en mi denuncia”.

3. “No quiero la libertad de mi papá porque le tengo verdadero pavor. El daño que me han hecho no se puede cuantificar, no se le puede poner un precio a un daño que se me hizo desde chiquita y que se me sigue haciendo hasta la fecha”.

Alexa compartió: “Si he pedido más años o si no he estado satisfecha por el tiempo que le dan no es por satisfacción de verlo donde está, ni por ego, ni nada. Es simplemente que me da pavor que esté en la calle. Me da pavor salir y encontrármelo”.

Y es que explicó: “Me da pavor lo que puede hacer si está suelto y no solo para mí, sino para la sociedad porque ustedes le creen, pero no saben a quién están defendiendo. Es una persona que no solo me ha hecho daño a mí, sino le ha hecho daño a muchísimas personas”.

¿Qué dice la hermana de Alexa?

Daniela Parra dijo a Televisa Espectáculos que su padre tiene fe. "Él está muy contento, esperanzado y con la fe puesta en el amparo, que es lo que sigue”. Con cuatro años en prisión y tras haber tenido la posibilidad de ir a un juicio abreviado, pagar una indemnización y emitir las disculpas procesales pertinentes, derecho al que se negó acceder, el famoso apunta a salir limpio de toda culpa.

“No voy a pagar nada porque yo no hice nada, voy a salir de aquí inocente y libre”, dijo Parra, según informó Daniela Parra, hermana de Alexa.

“Yo creo en la inocencia de mi papá, porque lo conozco y porque yo viví en esa casa y conozco a todas las partes involucradas. Obvio, lo primero que yo hice fue preguntar a ambas partes qué estaba pasando para sacar mi propio criterio. Yo sé que mi papá es inocente y lo será hasta el día de su muerte”, ha dicho Daniela Parra.