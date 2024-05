¡Adiós Peso Pluma! Belinda lo destronó del ranking de Spotify México con esta canción

Los corridos tumbados se consolidaron como el género favorito de los fans mexicanos, y prueba de ello es el listado más reciente de lo más escuchado en Spotify, en donde hasta Belinda logró colarse de la mano de Natanael Cano.

Todo apunta a que el panorama sonoro de este 2024 seguirá la misma tendencia del año pasado, cuando figuras como Peso Pluma se mantuvieron imbatibles en las listas de popularidad con los corridos tumbados, un género amado pero también muy criticado debido al contenido de sus letras.

Lo cierto es que, más allá de las polémicas, cada vez más artistas se han decidido a darle una oportunidad a este género: Belinda, por ejemplo, hizo a un lado el pop para darle una oportunidad a los corridos tumbados en una colaboración con Natanael Cano , fórmula que ha resultado tan exitosa para ella que hasta desplazó a Peso Pluma en el codiciado ranking de Spotify México.

¿CUÁL ES LA CANCIÓN DE BELINDA QUE SE COLÓ AL LISTADO DE LO MÁS ESCUCHADO EN SPOTIFY MÉXICO?

Spotify actualizó, como cada semana, su listado de las 10 canciones más escuchadas tanto en México como a nivel mundial. En cuanto al ranking del país, llamó poderosamente la atención el dominio que tienen los corridos tumbados entre las preferencias de los usuarios... y la ausencia de Peso Pluma.

El dominio de Natanael Cano es total en la actualización de lo más escuchado en Spotify; sin embargo, lo que sorprendió realmente fue que Belinda logró colarse en el listado con una canción que fue hecha, precisamente, en colaboración con el cantante de corridos tumbados: 300 noches .

Lo cierto también es que, a nivel mundial, las cosas cambian totalmente: Taylor Swift domina el ranking con Fortnight, la canción que lanzó en colaboración con Post Malone, mientras que otro de sus sencillos, I Can Do It With a Broken Heart, está en el sitio 6.

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN MÉXICO

Madonna – Natanael Cano, Oscar Maydon

Natanael Cano: Bzrp Music Sessions, Vol. 59 – Bizarrap, Natanael Cano

Gata Only – FloyyMenor, Cris Mj

Corazón de piedra – Xavi

Tu name – Fuerza Regida

Entre las de 20 – Bizarrap, Natanael Cano

Si no quieres no – Luis R Conriquez, Neton Vega

300 Noches – Belinda, Natanael Cano

Un desperdicio – Rels B, Junior H

La diabla – Xavi

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN EL MUNDO