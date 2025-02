¿Adiós al poliamor? Dani Flow se casó con una de sus novias y admitió que quiere ‘sentirse más cerca de Dios’

Una de las bodas del espectáculo que se celebraron este fin de semana, fue la de Dani Flow, quien llegó al altar junto a Jocelyne Lino. Esta celebración causó especial interés debido a que el artista profesa el poliamor, por lo que tiene dos parejas sentimentales, aunque solo con una de ellas es con la que decidió formalizar la relación ante la ley y la iglesia, pues parece que tiene interés en adentrarse más en la religión.

Así fue la boda de Dani Flow: ¿quién es su esposa oficial?

El intérprete de “Reggaetón Champagne” se casó con Jocelyne, una de sus dos novias, pero en realidad ellos ya estaban unidos formalmente desde 2018, cuando todavía no se adentraban en el mundo del poliamor con la llegada de Valeria Zepeda. Si bien durante sus votos nupciales ninguno de los dos hizo referencia a la tercera persona que hay entre ellos, el enemigo de Christian Nodal sí expresó que le gustaría acercarse a Dios, lo que inevitablemente despertó sospechas de que finalmente podría optar por cambiar su estilo de vida.

La esposa de Dani Flow es Jocelyne Lino, una joven a la que, de acuerdo con lo que ambos han compartido sobre su historia, el artista conoció durante su juventud, mucho antes de que se volviera una estrella del género urbano en la escena nacional. Asimismo, tienen una hija llamada Lucie.

Dani Flow celebró una espectacular boda con Jocelyne Lino

¿Por qué Dani Flow no se casó con Valeria Zepeda?

Aunque ninguno de los involucrados en este peculiar vínculo se ha pronunciado al respecto, sus admiradores ya tienen algunas teorías del porqué Valeria Zepeda fue excluida de la boda entre Dani Flow y Jocelyne Lino.

La respuesta sería mucho más sencilla de lo que podría pensarse, ya que se debería al hecho de que en México no están permitidos los matrimonios de tres o más personas. Así lo explica el artículo 279 del Código Penal Federal, donde se establece que la bigamia es considerado como un delito por el que podrían imponerse penas de hasta cinco años de prisión y/o el pago de multas de 180 a 360 días de salario mínimo. Esto considera a aquellas personas que se casen legalmente por segunda ocasión cuando exista un trámite que siga siendo vigente al día de la unión.

No así, no existe una prohibición a las relaciones polígamas cuando se trata de noviazgos, es decir, si no hay obligaciones legales con ninguna de las partes. Por lo que si bien Dani Flow, Jocelyne Lino y Valeria Zepeda son libres de vivir su amor como mejor lo consideren, no tienen facultades para que se les reconozca a los tres formalmente como una pareja.