Martha Higareda se casó con Lewis Howes: Primeras fotos de su boda

Martha Higareda finalmente es una mujer casada con Lewis Howes.

La actriz y el empresario estadounidense sellaron su amor con una boda espectacular donde sus sonrisas protagonizaron las fotos, y Martha Higareda compartió las primeras postales de su día feliz.

"¡Estamos casados! Esposo y esposa”, escribió Martha Higareda, quien recibió el anillo de compromiso en septiembre de 2023 en un escenario.

Lewis utilizó un traje azul, y ella portaba un ramo con rosas blancas y en tonos durazno, así como flores amarillas.

“Gracias a Dios, a nuestras familias y amigos”, compartió Martha, quien le habría vendido la exclusiva del evento a la revista ¡Hola!, pues les agradeció.

La pareja se conoció en Tulum, luego de que él la buscó por redes sociales.

"(Él) me mandó un mensaje por Instagram para invitarme a bailar salsa y yo en ese momento estaba en clases de eso. Llegó a la puerta de mi departamento en Tulum, cuando menos me lo esperaba”, relató alguna vez Martha Higareda en un pódcast.

La polémica por su noviazgo

Cuando se supo que Martha y Lewis eran novios, surgió un escándalo porque la novia de él, Yanet García (la famosa chica del clima), señaló que el empresario le habría sido infiel con Higareda.

“Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha”, dijo Yanet en algún momento.

Martha y Lewis se casan Instagram

Así que Martha, quien confirmó que cuando conoció a Lewis él tenía novia, tuvo que salir a explicar el asunto en Instagram:

“Desde nuestro primer “Hola, mucho gusto” @lewishowes y yo pasamos meses conociéndonos como amigos para saber si compartíamos los mismos valores, visión y estilo de vida. Esta alineación se vuelve gran parte de los cimientos de nuestra relación”.

“Mis padres siempre me decían, tómate tu tiempo de conocer como amigo a la persona y normalmente yo no hacía caso. A veces nos enamoramos sin preguntarnos las grandes preguntas, dejándonos llevar por la química del inicio. Después cuando descubres que no estás en alineación, empiezas a querer “trabajar” en la relación para “empatar”, para que funcione. O cuando empiezan a salir las alertas rojas, las ignoras porque estas químicamente enlazado con al persona”

“Desde aquel Junio del año pasado, Lewis y yo decidimos explorar un camino menos transitado, ese de tomarnos meses para conocernos y hablar de estas preguntas. Valores, Visión y estilos de vida. Abiertos. Vulnerables. Antes de empezar una relación amorosa, nos conocimos como cuando se conoce a un gran amigo con el cual sientes química pero que no te dejas llevar por ella, más bien conscientemente observas al otro con curiosidad y lo tomas como es, para ver si se alinea contigo y viceversa”