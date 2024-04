Adamari López divirtió con una creativa reacción a las indiscretas preguntas sobre su vida amorosa: VIDEO

La soltería de Adamari López

En la actualidad, Adamari López disfruta de la compañía de Alaïa, su hija de ocho años, mientras vive al máximo su etapa como actriz y conductora así como emprendedora con su marca de joyería AxA By Adamari López; sin embargo, los cuestionamientos acerca de la falta de novio, al parecer, ya la han comenzado a molestar.

Es por ello que la famosa de origen puertorriqueño tuvo una idea muy curiosa para expresar su hartazgo y, al mismo tiempo, callar las bocas de los indiscretos con mucho humor: este fue el video de la presentadora que pronto se viralizó en redes sociales .

ADAMARI LÓPEZ ENCARÓ A LOS INDISCRETOS CON ESTE TERMINANTE MENSAJE

A través de su cuenta de Instagram , en donde actualmente tiene más de nueve millones de seguidores, Adamari López compartió un video en donde aparece ella misma respondiendo a las preguntas sobre su soltería.

“Respuesta ideal para cuando te hacen preguntas indiscretas”, escribió la actriz y conductora de 52 años. En cuestión de minutos, la grabación se llenó de toda clase de comentarios de apoyo, aunque las críticas también aparecieron.

¿Por qué Adamari López no tiene pareja en estos momentos? A decir de la celebridad, se debe a tres poderosas razones: “Primero, porque no quiero. Segundo, porque no tengo tiempo. Tercero, porque no he conocido el indicado. Pero una pregunta: ¿Te molesta?”, aseguró.