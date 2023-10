La imperdible reacción de Adamari López a la nueva canción de su exesposo Luis Fonsi

Adamari López reaccionó ante la polémica en la que ha estado involucrada por la nueva canción de su ex, Luis Fonsi, titulada “Pasa la página Panamá".

“Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice: ‘Yo ya lo olvidé', pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal de él delante de la gente. Hace rato que el amor se fue to’, ya fue suficiente. Hey, pasa la página-na-na-na. No eres la víctima-ma-ma-ma. Pa’ que te quieran. No hay que dar lástima”, canta el puertorriqueño Luis Fonsi en su nuevo tema, que supuestamente va dedicado para su exesposa, Adamari López.

La exconductora del programa ‘Hoy Día’ no se guardó nada y opinó sobre la posible indirecta de su ex en “Pasa la página Panamá".

“Claro (ya la escuché)... Yo pasé la página hace 14 años cuando escribí mi libro, creo que él la pasó ahora”.

“Fui muy feliz, (Luis Fonsi) me ayudó a salir de un momento durísimo, era mi pareja, fue de lo que yo me agarré para salir adelante, fue esa ilusión de casarnos y formar una familia toda la vida. Y esa misma persona con la que yo tenía esa ilusión, también, y lo digo en el libro, en su momento me causó el mayor dolor, y en su momento, aunque fue duro, me hizo encontrar otra fortaleza en mí que yo tampoco sabía que tenía”, expresó la “Chaparrita consentida” en el programa ‘Despierta América’.

Adamari también compartió que pese a las complicados momentos por los que ha pasado en su vida, ahora sigue adelante de la mano de su hija Alaïa, fruto de la relación que tuvo con Toni Costa.

“Dios me da fuerza, la madurez de los años me ha hecho dejar cosas atrás y seguir adelante. En su momento superé tantas cosas que no siento que nada va dirigido a mí, nada es personal, estoy consciente y en paz, caminando hacia delante, con la frente en alto, orgullosa de lo que he podido lograr solita”.

“Aprendo de las cosas que me han tocado vivir, no me arrepiento de nada, he vivido mi vida como he querido, he compartido mi vida con la gente que quise muchísimo, y en el momento en el que no tenía que estar ahí he seguido adelante”, agregó la actriz.