Acusan a Violeta Isfel de disfrazarse para no tomarse la foto con sus fans: ‘Qué ridiculez’

A finales de abril del 2025, Gustavo Adolfo Infante no se aguantó las ganas de denunciar una supuesta actitud “altanera” de Violeta Isfel: de acuerdo con lo que dijo el comunicador en su canal de YouTube, la llamada “Divina” no quiso grabarle un video a una maquillista que la arregló porque no había pago de por medio.

Este bombazo soltado hace casi un mes generó una auténtica avalancha de reacciones que, al parecer, está lejos de terminar a pesar de que Violeta Isfel no duda en publicar fotos y videos en su Instagram para demostrar que ella sí convive con sus fans ... ¿pero cuál fue el nuevo rumor que surgió sobre su comportamiento?

TE RECOMENDAMOS:

¿Por qué dicen que Violeta Isfel “se disfraza” para evitar a sus fans?

Durante un segmento de su programa “Con Permiso”, de Unicable, Pepillo Origel y Martha Figueroa comentaron el rumor más nuevo que surgió sobre Violeta Isfel : que la actriz usaba disfraces como cubrebocas, lentes y sombreros para evitar tomarse la foto con sus fans.

“Ya sabes que se encuentra en una polémica porque se dio a conocer que cobra 300 pesos por una foto. Fíjate que está bien eso de cobrar”, bromeó “Pepillo”.

A decir de Origel, Violeta Isfel -quien en este momento se encuentra trabajando en la obra teatral “Caperucita roja” sufre de una crisis de imagen tan severa que mejor optó por “esconderse” para evadir a sus fans y los comentarios burlescos de sus haters.

“Fue al teatro y llegó tapada con cubrebocas, lentes, gorra, con todo, para que nadie la conociera, qué ridiculez. Llegó al teatro y alguien la reconoció y le preguntó a alguien si se trataba de Violeta Isfel y le dijeron que no”, le dijo Pepillo a Martha Figueroa.

Este nuevo chisme sobre Violeta Isfel, por supuesto, desató toda clase de opiniones entre los internautas y el video original disponible en YouTube pronto se llenó de comentarios como los siguientes:

“Los amo ya los extrañaba, qué bueno que hablaron de Violeta”.

“Ay, qué ridícula, dices bien Pepillo”.

“La fama se le sube mal a muchos artistas a la cabeza”.

“Violeta Isfel la vimos en ‘Lagunilla mi barrio’, se tomó foto con la gente muy sencilla”.

“Muchos artistas lo han hecho, incluso internacionales, no sé por qué tanto escándalo”.

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre Gustavo Adolfo Infante y la acusación que le lanzó?

Luego del huracán mediático que se desató por las acusaciones de Gustavo Adolfo Infante, Violeta Isfel reaccionó con unas fuertes palabras en las que incluso le dijo “chismoso” al periodista.

“Han querido difamarme otras veces y pues mira, de eso viven ellos: del chisme, del amarillismo, de decir mentiras. El público sabe perfectamente quién soy; ellos viven de los chismes y de decir mentiras”, dijo la actriz en una charla con el medio Alondra TV Espectáculos.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de Violeta por limpiar su imagen el hate en redes se mantiene imparable; ahora, con el reporte más reciente de “Pepillo” Origel y Martha Figueroa la controversia se reavivó aún más... ¿en qué terminará?