Suscríbete
Famosos

‘Abelito’ todavía no sale de ‘La Casa de los Famosos’ y ya tiene confirmadas dos obras de teatro

El youtuber compartirá escenarios con María Elena Saldaña, Michelle Vieth y los hermanos ‘Fredy’ y Germán Ortega.

September 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Abelito-el-tenorio.jpg

El integrante del ‘cuarto noche’ ya tiene trabajo en dos obras de teatro.

Instagram

Pese a estar aislado en el reality show, el influencer ya está confirmado para trabajar en dos obras de teatro.

Abel Sáenz, mejor conocido como ‘Abelito’, sin duda fue el gran descubrimiento que se sumó a ‘La Casa de Los Famosos México’ en su tercera temporada. Su carisma, frescura y sentido del humor han cautivado y generado que ya tenga al público en la bolsa.

Muchos usuarios en redes sociales lo perfilan como el ganador del reality, esto ha llamado la atención de diversos productores de teatro. Hasta el momento, ya son dos proyectos teatrales que tienen confirmado al habitante del cuarto noche en su elenco.

Fue a través de la emisión ‘Con Permiso’, que Martha Figueroa mencionó que el influencer ya tiene en su agenda dos producciones teatrales. “‘Abelito’ sigue dentro de ‘La Casa Más Famosa de México’ y ya tiene trabajo. Ya está confirmado en dos obras de teatro. Allí en el ‘Tenorio Cómico’ con ‘El Negrito’, con ‘Albertano’, con los hermanos Ortega”, indicó.

‘El Tenorio Cómico’ es una adaptación de la obra de José Zorrilla y a lo largo de los años diversos actores han participado en su montaje. Desde Paco Malgesto, Paco Stanley o Gonzalo Vega dieron vida a ‘Don Juan Tenorio’.

En otras adaptaciones que lo hicieron cómico han destacado Manuel ‘El Loco’ Valdés, Benito Castro, Edgar Vivar, Carmen Salinas, Maribel Guardia, ‘Los Mascabrohers’, Daniel Bisogno y María Elena Saldaña, entre otros.

Al elenco del ‘Tenorio Cómico’ se suman las creadoras de contenido Wendy Guevara y Karina Torres.

El estreno del ‘Tenorio Cómico’ está programado para el 1 de noviembre en el Teatro Cultural Teatro 2, en la Ciudad de México, donde la obra permanecerá en cartelera por ocho semanas.

‘Divorciémonos mi amor’

Pero ‘El Tenorio Cómico’ no es el único escenario que pisará ‘Abelito’, pues también se ha confirmado su presencia en el montaje ‘Divociémonos mi amor’.

“Esta es la segunda obra que tiene apalabrada o a lo mejor su papá está haciéndole los contratos… Están en chiquito Michelle Vieth, Mario Bezárez, Nicolla (Porcella), Rodrigo Vidal, Pierre Angelo y ponen a ‘Abelote’, Abelito en grandotote”, mencionó Figueroa.

Por su parte, Shanik Berman, mencionó en tono de broma, “¿Es que qué crees?, la novia es abogada. Ya firmó todos los contratos a su nombre. Nada como tener a alguien que te cuide las espaldas”, dijo ante la sorpresa de que el youtuber ya tenga confirmada su participación en las dos obras y siga aislado en el reality.

Lo llamativo de esta propuesta es que contará con una gira de ocho presentaciones en distintas ciudades de la república, entre ellas Zacatecas, tierra natal del participante, lo que representa una visita especial en los escenarios de su tierra.

Abelito
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
exmarido-debora-estrella.jpg
Famosos
El desgarrador mensaje final de José Luis García al despedir a su ex esposa Débora Estrella tras accidente
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Camilo-cuadros.jpg
Famosos
Camilo enciende las alarmas al revelar que tiene cuadros pintados con sangre de sus hijas
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa-Shanik-Berman.jpg
Famosos
Martha Figueroa no soporta a Dalílah y Shanik la acusa de meterse entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
casa-famosos-habitantes-.jpg
Famosos
¿Cuántos millones vieron la eliminación de Guana de La Casa de los Famosos México?
September 23, 2025
 · 
TVyNovelas
Eduin-Caz.jpg
Viral
Influencer come excremento de caballo, ¡y todo para convivir con Eduin Caz!
El comediante que ha ganado popularidad en TikTok no dudó en masticar las heces del animal con tal de estar cerca de su artista.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
guana-marieclaire-alexis.jpg
Famosos
Guana se quedó frío cuando Marie Claire le puso el video de Alexis Ayala despotricando contra él
La Casa de los Famosos no termina cuando eres eliminado...
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
laura flores y lalo salazar
Famosos
Laura Flores sigue escéptica y reservada ante el amor, tras drama con Lalo Salazar: “Me dolió mucho”
La actriz reconoce que no está sanada al cien por ciento, mientras tanto, se refugia en la música.
September 23, 2025
 · 
Edson Vázquez
Itatí-Cantoral.jpg
Famosos
Itatí Cantoral confiesa que le negaron empleos tras convertirse en madre
La actriz cuenta que sólo algunos productores le dieron oportunidades para cambiar la maternidad con su carrera.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez