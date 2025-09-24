‘Abelito’ todavía no sale de ‘La Casa de los Famosos’ y ya tiene confirmadas dos obras de teatro

Pese a estar aislado en el reality show, el influencer ya está confirmado para trabajar en dos obras de teatro.

Abel Sáenz, mejor conocido como ‘Abelito’, sin duda fue el gran descubrimiento que se sumó a ‘La Casa de Los Famosos México’ en su tercera temporada. Su carisma, frescura y sentido del humor han cautivado y generado que ya tenga al público en la bolsa.

Muchos usuarios en redes sociales lo perfilan como el ganador del reality, esto ha llamado la atención de diversos productores de teatro. Hasta el momento, ya son dos proyectos teatrales que tienen confirmado al habitante del cuarto noche en su elenco.

Fue a través de la emisión ‘Con Permiso’, que Martha Figueroa mencionó que el influencer ya tiene en su agenda dos producciones teatrales. “‘Abelito’ sigue dentro de ‘La Casa Más Famosa de México’ y ya tiene trabajo. Ya está confirmado en dos obras de teatro. Allí en el ‘Tenorio Cómico’ con ‘El Negrito’, con ‘Albertano’, con los hermanos Ortega”, indicó.

‘El Tenorio Cómico’ es una adaptación de la obra de José Zorrilla y a lo largo de los años diversos actores han participado en su montaje. Desde Paco Malgesto, Paco Stanley o Gonzalo Vega dieron vida a ‘Don Juan Tenorio’.

En otras adaptaciones que lo hicieron cómico han destacado Manuel ‘El Loco’ Valdés, Benito Castro, Edgar Vivar, Carmen Salinas, Maribel Guardia, ‘Los Mascabrohers’, Daniel Bisogno y María Elena Saldaña, entre otros.

Al elenco del ‘Tenorio Cómico’ se suman las creadoras de contenido Wendy Guevara y Karina Torres.

El estreno del ‘Tenorio Cómico’ está programado para el 1 de noviembre en el Teatro Cultural Teatro 2, en la Ciudad de México, donde la obra permanecerá en cartelera por ocho semanas.

‘Divorciémonos mi amor’

Pero ‘El Tenorio Cómico’ no es el único escenario que pisará ‘Abelito’, pues también se ha confirmado su presencia en el montaje ‘Divociémonos mi amor’.

“Esta es la segunda obra que tiene apalabrada o a lo mejor su papá está haciéndole los contratos… Están en chiquito Michelle Vieth, Mario Bezárez, Nicolla (Porcella), Rodrigo Vidal, Pierre Angelo y ponen a ‘Abelote’, Abelito en grandotote”, mencionó Figueroa.

Por su parte, Shanik Berman, mencionó en tono de broma, “¿Es que qué crees?, la novia es abogada. Ya firmó todos los contratos a su nombre. Nada como tener a alguien que te cuide las espaldas”, dijo ante la sorpresa de que el youtuber ya tenga confirmada su participación en las dos obras y siga aislado en el reality.

Lo llamativo de esta propuesta es que contará con una gira de ocho presentaciones en distintas ciudades de la república, entre ellas Zacatecas, tierra natal del participante, lo que representa una visita especial en los escenarios de su tierra.

